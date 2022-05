Eyehategod covern "Motörhead" für Tribute-Compilation

Foto: Travis Shinn

Eyehategod erweisen Lemmy und Co. die Ehre: Für eine neue Tribute-Compilation covern die Sludge-Metaller Motörheads gleichnamigen Song von 1977.

Das 1977 veröffentlichte "Motörhead" gilt gemeinhin als Debütalbum der Hardrocker um Lemmy Kimister - ihr bereits 1975/1976 entstandenes "On Parole" erschien erst 1979. Der erste, ebenfalls nach der Band benannte Song des Debüts ist sowas wie ein Mission Statement für Motörhead: kompromissloser, rock'n'rolliger Hardrock, Lemmys krächzende Coolness, dazu ein Songtext über den benebelten Rock'n'Roll-Lifestyle on the road - in diesem Opener steckt bereits alles drin, was man an der Band die kommenden Jahrzehnte lieben wird. Der Track markiert zudem auch in anderer Hinsicht einen Neubeginn: Lemmy hatte "Motörhead" als letzten Song für seine vorherige Band Hawkwind geschrieben und mit ihr 1975 als B-Seite der Single "Kings Of Speed" veröffentlicht - kurz bevor ihn seine Kollegen feuerten. Die Neuaufnahme von 1977 mit Motörhead verzichtete folgerichtig auf alle Space-Rock-Schnörkel seiner Ex-Band.

Eyehategod ziehen den Song für ihr Cover erwartungsgemäß in den Sludge-Sumpf, grollender Bass, entschleunigt matschende Gitarren und verzweifeltes Gebrüll sorgen für eine eigene Note, die Klasse des Titels bleibt dabei stets erhalten. Unten hört ihr Cover, Original und Urversion.

Das Cover ist Teil der Compilation "Löve Me Förever - A Tribute To Motörhead". Die erscheint als erster Release des Labels Psycho Waxx, das die Macher des Psycho Las Vegas Festivals zu diesem Zweck neu gegründet haben. Die Aufnahmen waren auch rund um das Festival-Wochenende 2021 im Studio National Southwestern Recording entstanden, zahlreiche Größen aus Stoner, Sludge, Psychrock und Hardrock hatten sich damals am Projekt beteiligt. Unten findet ihr die genaue Tracklist. Erscheinen soll die Doppel-LP vermutlich im August 2022, Fans können sie bereits vorbestellen.

Stream: Eyehategod - "Motörhead" (Motörhead-Cover)

Stream: Motörhead - "Motörhead"

Stream: Hawkwind - "Motorhead"

Cover & Tracklist: V.A. - "Löve Me Förever - A Tribute To Motörhead"

01. King Dude - "Killed By Death"

02. Stöner - "R.A.M.O.N.E.S."

03. High On Fire - "Iron Fist"

04. Cephalic Carnage - "Order / Fade To Black"

05. Eyehategod - "Motörhead"

06. Lord Buffalo - "God Was Never On Your Side"

07. Howling Giant w/ Chuck Garric & Calico Cooper - "Love Me Like A Reptile"

08. Mothership - "Bomber"

09. Foie Gras - "Born To Lose"

10. Psychlona - "Iron Horse"

11. Blackwater Holylight w/ Matt Pike - "Please Don't Touch"

12. Creeping Death - "In The Name Of Tragedy"

13. The Bridge City Sinners - "Go To Hell"

14. Exhorder - "Sacrifice"

15. Death By Stereo - "Born To Raise Hell"

16. Midnight - "Dirty Love"

17. Relaxer - "America"

18. Phil Anselmo / Gary Holt / Kelley Juett / Sacha Dunable / Tom Polzine / Nick Oliveri / Dwid Hellion / Kyle Juett / Chuck Garric / Zach Wheeler - "Ace Of Spades"