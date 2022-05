VISIONS Premiere: Pabst zeigen Live-Session zur Single "Locker Room"

Die Berliner Indie-Noiserocker Pabst haben während ihrer Wellenbrecher-Session auf einem Schrottplatz gespielt und veröffentlichen daraus nun das Video zur Single "Locker Room".

Umgeben von kaputten Autos, deren Reste irgenwann als Ersatzteile genutzt werden sollen, haben Pabst ihre Wellenbrecher-Session gespielt. Daraus veröffentlichen sie nun den zweiten Track "Locker Room", der gleichzeitig auch die zweite Vorabsingle nach "Mercy Stroke" des kommenden Albums "Crushed By The Weight Of The World" ist. "Die Session haben wir auf einem riesigen Ersatzteileplatz gedreht, im Frühjahr, als es noch sehr kalt war. Uns sind beinahe die Finger abgefroren, der Boden dort war von einer zentimeterdicken Ölschicht bedeckt und es nieselte leicht, einfach herrlich…", sagt die Band zum Setting in das sie ihre Mischung aus Indierock, Garage, Grunge und Noise-Pop platziert haben.

Während der Aufnahmen zu "Locker Room" war es schon dunkel auf dem Schrottplatz und die Jacken bereits zugeknöpft. Der Song beginnt mit Synthie-Sounds von Adam Lenox (u.a. Lingua Nada) - auch bekannt als Zouj -, der das Trio während der Session unterstützte und Mitproduzent der kommenden Platte ist. Schließlich folgen auch Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang und schaffen einen treibenden aber vergleichsweise ruhigen Sound, der erst im eingängigen Refrain von den gewohnten Fuzz-Gitarren abgelöst wird und seinen Höhepunkt im abschließenden Solo findet.

Pabst haben insgesamt drei Songs während ihrer Wellenbrecher Session gedreht. "Mercy Stroke" erschien bereits Mitte April, ein weiterer soll noch veröffentlicht werden. Diese Woche starten Pabst den ersten Teil ihrer "Whenever, Wherever"-Tour, die nach kurzer Unterbrechung im August fortgesetzt wird. Dabei versprechen sie: "In den Clubs auf unserer Tour wird's gemütlicher!" Schließlich wird dort auch niemand im kalten Nieselregen stehen gelassen. Tickets für die zahlreichen Termine können auf der Band-Webseite erworben werden, über die man auch das Album "Crushed By The Weight Of The World" vorbestellen kann. Erscheinen wird dieses am 2. September via Ketchup/The Orchard.

Video: Pabst - "Locker Room" (Wellenbrecher-Session)

VISIONS empfiehlt:

Pabst

19.05. Bremen - Lagerhaus

20.05. Wolfsburg - Sauna Club

27.05. Rostock - Peter Weiss Haus

02.08. Essen - Zeche Carl

31.08. Münster - Sputnik Café

01.09. Köln - Bumann & Sohn

02.09. Hannover - Lux Hannover

04.09. Berlin - Lido

08.09. Flensburg - Volksbad

09.09. Hamburg - Molotow

11.09. Leipzig - Naumanns

13.09. Dresden - Ostpol

14.09. Jena - Café Wagner

15.09. Koblenz - Circus Maximus

16.09. Trier - Lucky's Luke

20.09. Regensburg - Alte Mälzerei

21.09. Nürnberg - Club Stereo

22.09. München - Milla

23.09. Freiburg - The Great Räng Teng Teng

24.09. Karlsruhe - Kohi

25.09. Augsburg - Soho Stage

28.09. Wien - Rhiz

06.10. Basel - Hirscheneck

07.10. Winterthur - Gaswerk