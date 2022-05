VISIONS Premiere: Musa Dagh veröffentlichen Bonustrack "The Weight Of A Perfect Rate" mit Video

Foto: Robert Sokol

Knapp ein halbes Jahr nachdem Musa Dagh ihr Debütalbum mit der Welt teilten, legen sie nun eine weitere eingängige Alternative-Hymne nach. Den Song gibt es schon heute exklusiv bei VISIONS!

Als Alternative-Noise-Supergroup Musa Dagh veröffentlichten Aydo Abay (Ex-Blackmail), Aren Emirze (Harmful), Thomas Götz (u.a. Beatsteaks) in Zusammenarbeit mit Produzent Moses Schneider (Tocotronic, Olli Schulz) ihr nach der Band benanntes Debütalbum "Musa Dagh" voller wütender Euphorie und melodischen Hakenschlägen. Mit "The Weight Of A Perfect Rate" präsentiert das Trio nun einen eingängigen Bonustrack, der es nicht auf das Album geschafft hat.

"The Weight Of A Perfect Rate" zeichnet sich zunächst wie die regulären Songs des Albums durch Abays unverkennbare Stimme aus bricht im Mittelteil in eine Ekstase aus Gitarren und Schlagzeug aus. Emirze erklärt, warum der Song nicht schon auf "Musa Dagh" enthalten war: "Wir haben Vinyl-mäßig gedacht. Fünf Songs pro Seite. Außerdem wollten wir noch einen starken Bonustrack nachschieben können für die Zeit nach dem Release."

Auch das Musikvideo orientiert sich an vergangen Clips. Im vergangenen Jahr hatte die Band nämlich eine Videotrilogie veröffentlicht, dessen einzelne Videos ein gemeinsames Element verbindet: Das menschliche Auge. Auch im Clip zu "The Weight Of A Perfect Rate" ist es wieder aufzutreffen. Zunächst ist eine eine friedliche Berg- und Tallandschaft, die fernab von beschäftigten Straßen und dem gesellschaftlichen Perfektionismus liegt. Dennoch steht die Bevölkerung jeden Tag unter den gesellschaftlichen Zwängen. Somit könnten die Stakkato-Rhythmen und trommelnden Beats die alltägliche Hektik nicht besser treffen. Insbesondere Zeilen wie "Escape in the fire/ Fly like birds/ Fly like birds/ Constanly higher, above the world", die von Abay im melodischen Refrain gesungen werden, forden zum Ausbrechen aus dem Alltag auf.

Im selben Atemzug verkünden Musa Dagh eine weitere gute Nachricht: Nachdem das neue Album auf Vinyl eine Woche nach Veröffentlichung bereits ausverkauft war, gibt es nun Nachschub. Ab dem 18.Juni wird das Album wieder auf Vinyl zur Verfügung sein.

Video: Musa Dagh