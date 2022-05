VISIONS Premiere: Pulley zeigen Skate-Video zu "Lonely"

Foto: Screenshot Youtube: SBÄM Records Official

Die Punkrocker Pulley zeigen kurz vor Release ihres neuen Albums "The Golden Life" ein herrlich nostalgisches Video aus Archivaufnahmen der ein oder anderen Skate-Legende. Den Clip könnt ihr schon heute exklusiv bei VISIONS sehen!

"Lonely" heißt die zweite Single des Nachfolgealbums von "No Change In The Weather" (2016). Darin üben sich die Mitglieder von Pulley in Gesellschaftskritik. Sänger Scott Radinsky sagt, im Song geht es um "zwielichtige Menschen, die sich hinter Unternehmenstiteln verstecken und keine Ahnung haben, wie es sein wird, wenn die Realität ihrer Macht vorbei ist. Sie leben in der Fantasie, an der Spitze der Welt zu stehen, Befehle zu erteilen und mit Lügen zu leben, die eines Tages vergehen werden." Dabei kritisiert er nicht nur den Kapitalismus, sondern ruft auch zur Bodenständigkeit auf: "Vergesst nicht, wer wir sind und wie wir einander als Menschen behandeln, bleibt mit den Füßen auf dem Boden."

Im Kontrast zum Text - aber für Pulley keineswegs überraschend - steht das Video. Die alten Zusammenschnitte von verschiedenen Skate-Videos verbreiten reichlich 90s-Nostalgie und zeigen Profis wie Tony Hawk oder Steve Caballero. Die Aufnahmen stammen aus dem Skate-Park "Skate Lab" in Pulleys Heimatstadt Simi Valley, Kalifornien.

"The Golden Life" erscheint am 13. Mai via SBÄM und kann auch dort vorbestellt werden. Außerdem spielen Pulley drei Shows in den deutschsprachigen Ländern, darunter ein Auftritt als Support von Pennywise und einen auf dem Punk In Drublic in Mannheim. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Pulley - "Lonely"

Cover & Tracklist: Pulley - "The Golden Life"

01. "Repeat Offender"

02. "Lonely"

03. "Wake Up"

04. "Two Winds"

05. "Align The Planets"

06. "Northbound"

07. "Sad Song"

08. "Golden Life"

09. "Frances"

10. "Dust Off The Dreams"

11. "Transmigration"

12. "California"

Live: Pulley

24.05. Schaffenhausen - Kulturzentrum Kammgarn (mit Pennywise)

28.05. Essen - Don't Panic

29.05. Mannheim - Maimarktgelände (Punk In Drublic)