10 Songs mit... Brant Bjork

Foto: Aija Svensson

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Brant Bjork von Stöner. Die Stoner-Rock-Legende hat für uns seine zehn All-Time-Favorites zusammengestellt.

"Es versteht sich von selbst, dass es eigentlich lächerlich ist, eine Liste mit den zehn besten Rocksongs aller Zeiten zusammenzustellen. Man könnte darüber schließlich endlos diskutieren. Allerdings machen Top-Tens große Freude - das gilt auch für mich. Deshalb kommen hier meine zehn Lieblingsrocksongs aller Zeiten. Meine Freunde werden mir vermutlich vorwerfen, dass ich mich ausschließlich an die Klassiker halte. Überraschungen gibt es in meiner Top-Ten jedenfalls keine."

01. AC/DC - "Highway To Hell"

"It's a long way to the top if you wanna Rock and Roll." AC/DC haben es schließlich mit "Highway To Hell" an die Spitze geschafft. Noch schockierender als die herausragende Qualität dieses Songs ist die Tatsache, dass Bon Scott nur einen Monat nach der Veröffentlichung gestorben ist. Was für eine Schande…

02. The Stooges - "1969"

Wenn ich den Song höre, stelle ich mir ein Kind vor, das allein in seinem Zimmer sitzt, während in Woodstock gerade Joan Baez vor 500.000 Leuten auftritt. So klingt ein ausgestreckter Mittelfinger!

03. Rolling Stones - "Gimmie Shelter"

1968 war "heavy" und die Rolling Stones stellten sicher, dass jeder verstand, warum. Die Version, die sie am Ende der Dokumentation über ihren Auftritt in Altamont spielen, flößt mir heute noch Angst ein.

04. Black Sabbath - "War Pigs"

"War Pigs" saugt einen mit seinem Intro ein und spuckt einen erst am Ende wieder aus. Und anschließend kann man nicht sagen, was gerade mit einem passiert ist. "War Pigs" ist zeitlos - buchstäblich.

05. Led Zeppelin - "Whole Lotta Love"

Vermutlich ist eine ganze Generation zu diesem Song gezeugt worden. Ach, was sage ich: ganze Generationen. Led Zeppelin schlagen mit diesem Song den letzten Nagel in den Sarg für die Hippie-Ära.

05. The Doors - "Roadhouse Blues"

Hier genügen zwei Worte: Jim Morrison.

06. Cream - "Sunshine Of Your Love"

Eric Clapton, Jack Bruce und Ginger Baker haben hiermit einen nahezu perfekten Song geschrieben. Claptons Gitarren-Solo halte ich für das Beste aller Zeiten. Großartig!

08. Thin Lizzy - "Boys Are Back In Town"

Phil Lynott muss bewusst gewesen sein, als er das erste Mal den finalen Mix des Songs gehört hat, dass er es mit einem absoluten Klassiker zu tun hat. Ich fürchte nur, dass den Song mehr Leute kennen als etwas mit dem Namen Thin Lizzy anfangen können. Ganz zu schweigen von Lynott. Leider.

09. The Beatles - "Come Together"

Obwohl sie bereits eine Fantastilliarde Platten verkauft und genug Geld auf dem Konto hatten, um ganz London zu kaufen, haben John Lennon und Paul McCartney nie aufgehört zu beweisen, dass sie mehr sind als ein Pop-Wunder mit Pilzkopf-Frisuren. Keith Richards und Mick Jagger kratzen sich wegen dieses Songs vermutlich heute noch verwundert am Kopf. Er ist die reine Magie.

10. Jimi Hendrix - "Purple Haze"

Für mich ist "Purple Haze" der beste Rocksong aller Zeiten: sein Groove, sein Riff, sein Lick, sein Solo, sein Gesang, sein Swing und Swagger, sein Text, der Sound, die Produktion und die Aufnahme, die Band und ihre Innovativität. Er ist der Song. Und es würde mich verdammt nochmal überraschen, wenn nicht alle, die ich hier aufgezählt habe, mit mir einer Meinung wären.

Playlist: 10 Songs mit... Brant Bjork