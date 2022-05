Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Keep For Cheap, Moodring und Pet Fox.

Keep For Cheap

Heimatstadt: Saint Paul/Minneapolis, Minnesota

Genre: Indierock, Folk, Country, Singer/Songwriter

Für Fans von: Lucy Dacus, Phoebe Bridgers, Torres

"Prairie Rock" nennen Keep For Cheap ihre Musik. Die fünfköpfige Band baut dafür quasi eine - manchmal countryeske - Singer/Songwriter-Grundierung und reichert die mit mal einer lauteren, mal einer sanfteren, manchmal schön tanzbaren Portion Indierock an. Gegründet haben sich Keep For Cheap, nachdem die Singer/Songwriterinnen Autumn Vagle und Kate Malanaphy sich im Chor ihres Colleges getroffen haben. Im Oktober 2019 erscheint die erste EP "Get Along" und am 10. Juni wird mit "Bundle" das Debütalbum folgen. Die Songs "Aside" und vor allem "Segway" kursieren schon eine Weile im Netz - und sind unten als Videos zu begutachten.

Facebook | Instagram | Bandcamp

Video: Keep For Cheap - "Segway"

Video: Keep For Cheap - "Aside"

Stream: Keep For Cheap - "Losing"

Losing by Keep for Cheap

Stream: Keep For Cheap - "Get Along"-EP

Get Along by Keep for Cheap

Moodring

Heimatstadt: Orlando, Florida

Genre: Alternative Metal

Für Fans von: Deftones, Lantlôs, Astronoid

Zugegeben: Moodring bedienen sich schon schwer bei den Deftones und bei deren Wänden aus tiefgestimmten Gitarren, dem Heavy Shoegaze und den Dreampop-Melodien bis hin zu den brutaleren Ausbrüchen inklusive Geschrei. Aber: Sänger und Gitarrist Hunter Young, Gitarrist Sean Dolich, Bassist Kalan Blehm und Schlagzeuger Lindy Harter machen das wirklich nicht schlecht - und kriegen die Kurve, indem sie noch einen guten Schuss emotionalen Pop-Punk und den Look-&-Feel vom pastellfarbenen Alt-Metal von Kollegen wie Lantlôs oder Astronoid mitschwingen lassen. Im August 2021 erschien eine erste Kostprobe in Form der Sieben-Song-EP "Showmetherealyou", am 10. Juni soll mit "Stargazer" dann das Debütalbum erscheinen. Von dem haben sie just das Video zu "SYNC.wav" veröffentlicht - das übrigens aussieht wie ein NuMetal-Video aus den 90ern.

Facebook | Instagram | Bandcamp

Video: Moodring - "SYNC.wav"

Stream: Moodring - "Showmetherealyou"-EP

Showmetherealyou by Moodring

Pet Fox

Heimatstadt: Boston, Massachusetts

Genre: Indierock, Emo, Mathrock

Für Fans: Ovlov, Mock Orange, Palehound

Sänger und Gitarrist Theo Hartlett und Bassist Morgan Luzzi waren und sind immer noch in der Indie-Band Ovlov aktiv. Trotzdem gründen die beiden mit Schlagzeuger Jesse Weiss 2018 mit Pet Fox eine weitere Band. Ihre - trotz der Triobesetzung - mal vielschichtigen, meist klug konstruierten Indiesongs beziehen Spuren von Emo, Mathrock und 90s-Grunge mit ein. Zwei Alben und eine EP sind seit 2018 bereits erschienen, am 17. Juni kommt mit "A Face In Your Life" ein drittes hinzu. Von dem gibt es schon das Stück "Checked Out" zu hören.

Facebook | Instagram | Bandcamp

Stream: Pet Fox - "Checked Out"

A Face In Your Life by Pet Fox

Stream: Pet Fox - "More Than Anything"-EP

More Than Anything by Pet Fox

Album-Stream: Pet Fox - "Rare Occasion"

Rare Occasion by Pet Fox

Album-Stream: Pet Fox - "Pet Fox"