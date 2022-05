VISIONS Premiere: Clutch At Straws teilen neue Single "Christopher" inklusive Musikvideo

Foto: Clutch At Straws

Die Progressive-Hardcore-Band Clutch At Straws veröffentlicht im Mai ihr Debütalbum, auf dem sie Geschichten und Schicksale verschiedener Menschen vertonen. Als erster Vorgeschmack erscheint nun die Single "Christopher" inklusive Musikvideo.

Darin macht das Trio schnell klar, um was es in der neuen Auskopplung geht - der Furcht vor einer großen Entscheidung. "One step away a big decision/ already done my faith is gone": Der von Sänger Thomas Seidl gebrüllte Text wird begleitet von vertrackter Rhythmik und verzerrten Gitarren. Zwischen den roughen Passagen bieten aber auch harmonischen Gitarrenmelodien Zeit zum Durchatmen. Am Ende geben sich Clutch At Straws dann sogar hoffnungsvoll: "I will feel free like a bird/ and after minutes, after seconds/ I will be free forever." Ein disharmonischer instrumentaler Part lässt allerdings an diesem Optimismus zweifeln.

Das Debütalbum "Do Stories Shape Our Reality, Or Does Reality Define Our Stories?", auf dem auch "Christopher" enthalten ist, erscheint am 27. Mai via Laserlife. Darauf wollen Clutch At Straws insgesamt sieben solcher Geschichten erzählen, die von verschiedensten Schicksalen erzählen. Dabei konzentrieren sie sich auf Grenzsituationen und die dabei entstehenden Gefühle - oft in Form von inneren Monologen. Die zweite Vorabsingle "Fiona" soll in den kommenden Wochen geteilt werden und Einblick in eine weitere persönliche Geschichte geben.

Im dazugehörigen Musikvideo gibt es eine nicht ganz so klassische Performance Der Band. Im Vordergrund stehen hier vor allem die Schatten der Mitglieder, die durch buntes Licht erzeugt werden und die beklemmende Atmosphäre des Tracks widerspiegeln.

Video: Clutch At Straws - "Christopher"