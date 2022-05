Nine Inch Nails covern live David Bowie

Bei ihrem ersten Auftritt seit 2018 haben Nine Inch Nails David Bowies Song "Fashion" gecovert. Außerdem spielte die Band einen Fan-Liebling aus ihrem eigenen Repertoire nach langer Zeit wieder.

Vergangene Woche feierten Nine Inch Nails im Red Hat Amphitheater in Raleigh, North Carolina ihre Live-Rückkehr, nachdem die Band um Trent Reznor und Atticus Ross seit 2018 nicht mehr aufgetreten war. Neben Klassikern wie "March Of The Pigs", "Head Like A Hole" oder "Hurt" standen auch überraschendere Stücke auf der 21 Titel umfassenden Setlist. Beispielsweise stellten Reznor und Co. ihr Cover von David Bowies "Fashion" erstmals live vor, wie Fan-Videos belegen. Reznor hatte den Titel ursprünglich im November 2021 beim Bowie-Tribute-Event "A Bowie Celebration: Just For One Day!" mit seiner Ehefrau Mariqueen Maandig und Atticus Ross aufgeführt und später noch einen professionellen Mitschnitt des Auftritts veröffentlicht. Der Titel stammt von Bowies 1980er Album "Scary Monsters (And Other Creeps)", auf dem er sich einem kommerzielleren Sound öffnete.

Die andere Überraschung des NIN-Auftritts: Erstmals seit 2006 spielte die Band wieder "Every Day Is Exactly The Same" vom ein Jahr zuvor veröffentlichten Album "With Teeth". Ein Fan filmte die Performance, unten könnt ihr sie auch ansehen.

Trent Reznor hatte 2021 verlauten lassen, nach einer Phase mit Soundtrack-Arbeiten wolle er sich nun wieder auf seine Band konzentrieren und auch an neuer Musik arbeiten. Details zum Nachfolger von "Hesitation Marks" (2013) beziehungsweise der nachträglich zum Album erklärten EP-Trilogie "Not The Actual Events" (2016), "Add Violence" (2017) und "Bad Witch" (2018) sind bisher nicht bekannt.

Video: Nine Inch Nails - "Fashion" (David-Bowie-Cover)

Video: Nine Inch Nails - "Every Day Is Exactly The Same"