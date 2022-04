Die Ärzte veröffentlichen Video zu "Dunkel" und B-Seite "Schuldselber"

Foto: Joerg Steinmetz

Die Ärzte koppeln noch einmal einen Song ihres aktuellen Albums "Dunkel" aus: Zu dessen Titelsong gibt es nun ein Video, eine Vinyl-Single - und die darauf enthaltene B-Seite.

Mit dem Album "Hell" hatten Die Ärzte 2020 nach längerer Pause wieder eine Platte veröffentlicht und dieser dann direkt nur ein Jahr später das Gegenstück "Dunkel" folgen lassen. Aus letzterem waren auch die Singles "Noise" und "Kraft" erschienen, zu denen es nicht nur jeweils ein Video gab, sondern auch eine Veröffentlichung als Seven-Inch-Vinyl mit B-Seiten.

Genauso verfährt die Band nun auch noch mit der dritten Single-Auskopplung "Dunkel": Ein neues Video setzt den von Bela B. gesungenen Song stimmig in Szene und erzählt die Geschichte eines Findelkindes reicher Eltern (Bela B. und Comedy-Autorin und Anti-Rassismus-Aktivistin Jasmina Kuhnke), das vampirisch der dunklen Seite des Lebens zuneigt. Dank Kuhnkes Beteiligung bekommt der Clip zudem eine subtile anti-rassistische Note.

Parallel erscheint der Song auch als Vinyl-Single in einer Kastentasche mit Downloadcode, die limitiert ist und nicht nachgepresst werden wird. Man kann das Sammlerstück bei diversen Händlern kaufen. Darauf enthalten ist als B-Seite der Song "Schuldselber", eine Tarantino-eske Nummer mit Twang-Gitarren, in der Bela B. sich launig in Wut auf machtbesoffene Flughafenbeamte hineinsteigert. Unten könnt ihr das Stück streamen.

Im Mai starten Die Ärzte zu ihrer Berlin-Tour, schon ab Juni kommen auch andere Städte im deutschsprachigen Raum in den Genuss der Super-Drei. Noch sind nicht alle Konzerte ausverkauft, Tickets für einige Shows gibt es auf der offiziellen Webseite der Ärzte. Ihre mehrfach verschobene "In The Ä Tonight"-Tour hatte die Band absagen müssen.

Video: Die Ärzte - "Dunkel"

Stream: Die Ärzte - "Schuldselber"

Live: Die Ärzte (2022) - "Berlin Tour MMXXII"

07.05. Berlin - Schokoladen | ausverkauft

09.05. Berlin - Privatclub | ausverkauft

10.05. Berlin - Frannz Club | ausverkauft

12.05. Berlin - Lido | ausverkauft

13.05. Berlin - SO36 | ausverkauft

16.05. Berlin - Heimathafen | ausverkauft

17.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg | ausverkauft

20.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Berlin - Columbiahalle | ausverkauft

06.06. Berlin - Zitadelle | ausverkauft

07.06. Berlin - Parkbühne Wuhlheide | ausverkauft

27.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

28.08. Berlin - Flughafen Tempelhof | ausverkauft

Live: Die Ärzte (2022) - "Buffalo Bill In Rom"-Tour

03.06. Hannover - Expo Plaza | ausverkauft (+ Antilopen Gang, Dampfmaschine)

04.06. Köln - RheinEnergieStadion | ausverkauft (+ Adam Angst)

09.06. Dresden - Rudolf-Harbig-Stadion | ausverkauft (+ Drangsal, Ruts DC)

14.06. Rostock - IGA Park (+Royal Republic)

16.06. München - Olympiahalle (+ Antilopen Gang)

18.06. Thun - Stockhorn Arena (+ Beatsteaks, Pascow)

24.06. Heilbronn - Frankenstadion (+ Schrottgrenze, Pascow)

26.06. Bayreuth - Volksfestplatz (+ The Damned)

02.07. Kassel - Auestadion (+ Donots, Kafvka)

18.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft (+ Donots)

19.08. Erfurt - Domplatz | ausverkauft (+ The Dead End Kids)

20.08. Bremen - Bürgerweide (+ Gluecifer)

24.08. Hamburg - Trabrennbahn 26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof (+ Donots, Shirley Holmes)

26.08. Berlin - Flughafen Tempelhof

03.09. Minden - Weserufer (+ New Model Army, Drangsal)

08.09. Graz - Open Air Messegelände (+ Pantéon Rococó, Chubby And The Gang)

10.09. Konstanz - Bodenseestadion (+ Pantéon Rococó, Lüt)

11.09. Mannheim - Maimarktgelände (+ Drangsal, Lüt)

15.09. Bad Hofgastein - Sound & Snow

17.09. St. Wendel - Festwiese am Bostalsee | ausverkauft