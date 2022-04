VISIONS empfiehlt: Die Nerven kündigen Tour und Album an, streamen neue Single "Europa"

Foto: Lucia Berlanga

Die Noise-Post-Punks Die Nerven sind wieder live zu sehen: Im Herbst startet eine umfangreiche Tour - anlässlich des neuen "Schwarzen Albums" der Band, aus dem es schon die Single "Europa" zu hören gibt.

Die Nerven haben nach der langen Zwangspause augenscheinlich so viel Bock auf Konzerte wie viele Fans auch: Ihre Mitte Oktober startende "100 Milliarden Dezibel Tour" umfasst allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz 29 Termine, hinzu kommen dann nochmal ein paar Auftritte in den Niederlanden und Dänemark sowie Festival- und Supportshows. Tickets gibt es bei Krasser Stoff.

Anlass für die Tour ist das neue, fünfte Album des Stuttgarter Trios, das die Band nach sich selbst benannt hat und - auch wegen des Covers - ihr "Schwarzes Album" nennt. Die Platte, die am 7. Oktober via Glitterhouse erscheint, können Fans bereits in verschiedenen Editionen vorbestellen. Der Nachfolger zu "Fake" (2108) war laut der Band schon 2020 "im Kasten" gewesen, alle Texte waren bereits 2018 und 2019 entstanden.

Das erstaunt einen mit Blick auf die erste Vorabsingle "Europa": Zwischen Akustikgitarre, giftigem Post-Punk-Bombast und entrücktem Indie zeichnen Schlagzeuger Kevin Kuhn, Bassist und Sänger Julian Knoth und Gitarrist und Sänger Max Rieger das Bild einer zuvor naiven Generation, der im Angesicht der eigenen Privilegien einerseits und dem Leid der Anderen andererseits eine bittere Gegenwart und Zukunft bewusst wird - die irritierend prophetische Schlüsselzeile "Und ich dachte irgendwie/ In Europa stirbt man nie" wirkt vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges wie ein Fanal.

Die einzelnen Die-Nerven-Bandmitglieder waren zuletzt mit diversen anderen Projekten wie All diese Gewalt, Peter Muffin Trio und aktuell Scharping beschäftigt gewesen.

Stream: Die Nerven - "Europa"

Cover: Die Nerven - "Die Nerven" (Schwarzes Album)

Live: Die Nerven (Festivals & Co.)

12.06. Mannheim - Maifeld Derby

21.06. Ludwigsburg - MHP Arena (Support für Einstürzende Neubauten)

VISIONS empfiehlt:

Die Nerven (100 Milliarden Dezibel Tour)

13.10. Jena - Kassablanca

14.10. Bielefeld - Forum

15.10. Köln - Gebäude 9

19.10. Rostock - Mau Club

20.10. Magdeburg - Moritzhof

21.10. Berlin - Huxley's Neue Welt

23.10. Dresden - Groovestation

26.10. Bremen - Tower

27.10. Hannover - Bei Chez Heinz

28.10. Flensburg - Volksbad

02.11. Augsburg - Kantine

03.11. Erlangen - E-Werk

04.11. Chemnitz - Atomino

05.11. Leipzig - Conne Island

09.11. Marburg - KFZ

10.11. Mannheim - Jugendkulturzentrum Forum

11.11. Basel - Kaserne

12.11. Zürich - Bogen F

13.11. Freiburg - Waldsee

14.11. Wiesbaden - Schlachthof

15.11. Stuttgart - LKA Longhorn

16.11. Ulm - Roxy

17.11. München - Backstage

22.11. Regensburg - Alte Mälzerei

23.11. Wien - Grelle Forelle

24.11. Salzburg - Arge Kultur

26.11. Koblenz - Circus Maximus

29.11. Hamburg - Uebel & Gefährlich

30.11. Münster - Gleis 22