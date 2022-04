The Black Keys teilen neuen Song "It Ain't Over" vom kommenden Album "Dropout Boogie"

Foto: Jim Herrington

Gut zwei Wochen, bevor das Blues-Duo The Black Keys sein elftes Album veröffentlicht, gibt es "It Ain't Over" einen zweiten Vorgeschmack von der Platte.

Anfang März gab es mit dem lustigen Video zu "Wild Child" einen ersten Eindruck vom neuen Album der Black Keys. "Dropout Boogie" ist im 21. Jahr des Bestehens der Band und 20 Jahre nach ihrem Debüt "The Big Come Up" das elfte Album. Es wird am 13. Mai via Nonesuch/Warner erscheinen.

Von der Platte stellen Sänger/Gitarrist Dan Auerbach und Schlagzeuger Patrick Carney nun "It Ain't Over" vor - in einem minimal animierten Visualizer-Video, das das Plattencover abbildet, auf dem Carney als Kantinenkoch und Auerbach als Hausmeister in klassisch amerikanischem Arbeiterdress zu sehen sind.

Der Song, ein sehnsüchtiger Blues-Stomper, hat einen hiphoppigen Beat mit leichtem Latin-Einschlag. Bei dem Song hat Garage-Rock-Veteran Greg Cartwright (Reigning Sound, Oblivians, Detroit Cobras) mitgemischt.

Stream: The Black Keys - "It Ain't Over"