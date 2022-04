Arcade Fire präsentieren neuen Song "Unconditional I (Lookout Kid)"

Foto: Michael Marcelle

Die Kanadier Arcade Fire haben ihren neuen Song "Unconditional I (Lookout Kid)" vorgestellt. Der ist eine Ode an künftige Generationen - im Angesicht einer unsicheren Zukunft.

"Unconditional I (Lookout Kid)" startet gleich mit einer Liebeserklärung an die Schaffens- und Vorstellungskraft der nächsten Generation: "Lookout kid, trust your heart/ You don't have to play the part/ They wrote for you/ Just be true/ There are things that you could do/ That no one else on earth could ever do/ But I can't teach you, I can't teach it to you." Zur fröhlichen Akustikgitarre gesellen sich im Laufe des Songs eine stampfende 4/4-Bassdrum, Geigen, Background-Gesänge und überhaupt das Indie-Instrumentarium, dass man vom Kollektiv Arcade Fire gewohnt ist.

"Es ist nichts Zuckriges an bedingungsloser Liebe in einer Welt, deren Nähte sich auflösen", sagt Frontmann Win Butler in einem Statement. "WIR brauchen einander, mit all unseren Unzulänglichkeiten. 'Lookout Kid' ist eine Mahnung, ein Schlaflied für die Endzeit, gerichtet an meinen Sohn, aber eigentlich für uns alle... Vertraue deinem Herzen, vertraue deinem Verstand, vertraue deinem Körper, vertraue deiner Seele. Die Dinge werden erst schlimmer werden, bevor sie besser werden, aber sie werden immer irgendwann besser, und niemand ist perfekt."

Arcade Fire hatten die neue Single schon vor zwei Wochen in ihren Social-Media-Kanälen angekündigt, zudem hatte die Band das Stück schon kürzlich bei einem Benefizkonzert für die Ukraine in New York gespielt. Genau wie die Leadsingle "The Lightning I + II" ist "Unconditional I (Lookout Kid)" Teil des neuen Arcade-Fire-Studioalbums "We", das am 6. Mai via Columbia Sony erscheint. Das noch aktuelle Werk "Everything Now" war 2017 erschienen.

Im März hatte Multiinstrumentalist Will Butler seinen Ausstieg bei Arcade Fire verkündet, um sich nach fast 20 Jahren Bandzugehörigkeit neuen Aktivitäten zuzuwenden. Sein aktuelles Soloalbum "Generations" war 2020 erschienen, neue Musik sei bereits in Arbeit.

Video: Arcade Fire - "Unconditional I (Lookout Kid)"

Instagram-Post: Arcade Fire kündigen "Unconditional I (Lookout Kid)" als nächste Single an