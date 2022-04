Punk-Supergroup Beach Rats kündigt Debütalbum "Rat Beat" an, streamt Titeltrack

Die Punk-Supergroup Beach Rats um Brian Baker (Bad Religion) und Ari Katz (Lifetime) hat ihr Debütalbum angekündigt. Den Titeltrack "Rat Beat" gibt es bereits zu hören, und der gibt ordentlich Gas.

"Rat Beat" ist ein gerade mal 94 Sekunden langer Melodycore-Smasher kalifornischer Prägung, der Hochgeschwindigkeits-Parts und Half-Time-Passagen abwechselt, gegen Ende sogar mit einem Break nochmal kurz Spannung aufbaut. Mit Zeilen wie "Rats! Rats! We're the rats!/ In the basement making tracks!" geht der Song dabei gut und gerne als Mission Statement einer Band von Veteranen durch, die sich nochmal auf jugendlichen Elan zurückbesinnt.

Das Video dazu zeigt die Band zwischen Proberaum und abendlichem Pizza-Ausflug, während jemand aus der Truppe ein seltsames Fellkostüm trägt. Der Ausstieg bringt ein Augenzwinkern: Während man den ganzen Clip über keine Live-Performance zu sehen bekam, nimmt die Band am Ende ihre Instrumente in die Hand, wirkt wie zu Beginn einer langen Session - und ist nur noch dabei zu sehen, wie sie den Schlussakkord spielt.

Der neue Song ist der erste Vorgeschmack auf das gleichnamige Debütalbum der Beach Rats, das am 27. Juli via Epitaph erscheinen wird. Dort kann man die Platte auch bereits vorbestellen.

Die meisten Songs schrieb und probte die Band im Keller des Hauses von Brian Baker, aufgenommen wurden die zwölf Titel an nur einem Tag von Eric Bennett in den Lakehouse Studios in Asbury Park (südlich von New York City). "Ihr werdet von Beach Rats authentischen Punk und Hardcore bekommen, weil wir alle aus den 80ern stammen", so Bassist Bryan Keinlen. "Wir besinnen uns wirklich auf unsere größte Einflüsse wie Negative Approach und Poison Idea. Und natürlich Minor Threat."

Beach Rats sind Gitarrist Brian Baker (Bad Religion, Minor Threat), Sänger Ari Katz (Lifetime), Gitarrist Pete Steinkopf und Bassist Bryan Keinlen (beide Bouncing Souls) sowie Schlagzeuger Danny Windas. 2018 war das Quintett erstmals mit seiner Debüt-EP "Wasted Time" auf den Plan getreten und hatte seitdem noch vor der Pandemie lediglich verlauten lassen, dass neue Songs auf dem Weg seien.

Lyric-Video: Beach Rats - "Rat Beat"

Cover & Tracklist: Beach Rats - "Rat Beat"

01. "Bikes Out!"

02. "Dress For Sick Sesh"

03. "Heavy Conversation"

04. "Rat Beat"

05. "Summers End"

06. "Saturday"

07. "Clorox Boys"

08. "Wordz"

09. "Blown To Bits"

10. "She Was A Goner"

11. "Beach Talk"

12. "Fuck You Dad"