Newsflash (Eddie Vedder, Mark Hoppus, Pavement u.a.)

Foto: Danny Clinch

Neuigkeiten von Eddie Vedder, Mark Hoppus, Pavement, Peter Doherty, Surfbort, Kirk Hammett, Bob Vylan und Sound Of Suburbia.

+++ Eddie Vedder hat mit Astronaut:innen auf der Internationalen Raumstation gesprochen. Bei dem Videochat anlässlich des Tags der Erde sprach die Weltraum-Crew unter anderem darüber, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Auch Umweltkatastrophen, die aus dem All teilweise besonders gut zu sehen sind, wurden thematisiert. Der Pearl Jam-Frontmann fühlte sich geehrt und gab am Ende zu: "Seit ich ein Kind war, wollte ich ein Astronaut werden". Die NASA teilte Ausschnitte des Gesprächs auf ihrem Youtube-Kanal. Im Februar veröffentlichte Vedder sein Soloalbum "Earthling". Zusammen mit der NASA soll er außerdem an einem Musikvideo für die Single "Invincible" arbeiten, das Aufnahmen und Animationen der Artemis I-Mondmission zeigen soll. Mit Pearl Jam und deren aktuelle Platte "Gigaton" geht Vedder außerdem auch auf Tour durch Europa. Die Tickets für die Konzerte im deutschsprachigen Raum sind jedoch bereits ausverkauft.

Video: Eddie Vedder im Gespräch mit Astronauti:innen

Live: Pearl Jam

18.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

21.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft

23.06. Zürich - Hallenstadion | ausverkauft

25.06. Imola - Autodromo Enzo e Dino

28.06. Frankfurt/Main - Frankfurter Festhalle | ausverkauft

30.06. Werchter - Rock Werchter-Festival

03.07. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

05.07. Kopenhagen - Royal Arena | ausverkauft

08.07. London - Hyde Park

09.07. London - Hyde Park

12.07. Budapest - Budapest Arena

14.07. Krakau - Tauron Arena

17.07. Paris - Lollapalooza Paris

20.07. Wien - Stadthalle | ausverkauft

22.07. Prag - O2 Arena

24.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

25.07. Amsterdam - Ziggo Dome | ausverkauft

+++ Blink 182-Frontmann Mark Hoppus hat die Arbeit an neuer Musik angedeutet. Am Wochenende war der Sänger zum ersten Mal nach langer Zeit wieder in der Öffentlichkeit. Dabei wurde er von einem Reporter von dem Boulevardmagazin TMZ über seinen gesundheitlichen Fortschritt angesprochen. "Das Leben ist großartig! Ich bin froh, dass ich hier bin", antwortete er. Dabei fügte er hinzu, dass er nach dieser langen Zeit wieder ins Studio zurückgehen wolle, um neue Musik zu machen: "Vielleicht kann ich etwas fröhlicheres produzieren". Letztes Jahr im März wurde bei Mark Krebs diagnostiziert. Explizit handelte es sich hierbei um einen Tumor der B-Lymphoziten , die zu den weißen Blutkörperchen gehören. Über einen Tweet verkündete er im vergangenen September, dass er von seiner Erkrankung geheilt sei. Zuletzt war der Sänger auf der neuen Single-Version "Re-Entry" von A Day To Remember zu hören. Auch auf dem aktuellen Album "Love Sux" von Avril Lavigne hatte er einen Gastauftritt.

Video: Mark Hoppus berichtet über sein krebsfreies Leben

+++ Pavement haben ein Reissue von "Slanted & Enchanted" angekündigt. Zum 30-jährigen Jubiläum soll die Neuauflage am 12. August, noch vor der Live-Reunion der Band, erscheinen. Neben Neuauflagen der Tracks sollen außerdem Demo-Versionen auf einer Kassette mit dem Titel "Courting Shutdown Offers" im Set enthalten sein. Diese soll die Band genutzt haben, um das Album an Plattenfirmen zu verkaufen. Das komplette Set kann beim Label Matador vorbestellt werden. Erst am 8. April teilten Pavement das Reissue-Album "Terror Twilight: Farewell Horizontal" unter anderem mit B-Seiten und Demos. Im März veröffentlichte die Indierock-Band außerdem ein Musikvideo ihres 1999 erschienenen Tracks "Harness Your Hopes".

Cover & Tracklist: Pavement - "Slanted & Enchanted" (Reissue)



01. "Summer Babe" (Winter Version)

02. "Trigger Cut / Wounded-Kite At :17"

03. "No Life Signed Her"

04. "In the Mouth a Desert"

05. "Conduit For Sale!"

06. "Zurich Is Stained"

07. "Chesley’s Little Wrists"

08. "Loretta’s Scars"

09. "Here"

10. "Two States"

11. "Perfume-V"

12. "Fame Throwa"

13. "Jackals, False Grails: The Lonesome Era"

14. "Our Singer"

"Courting Shutdown Offers"

01. "Chesley’s Little Wrists"

02. "Jackals, False Grails: The Lonesome Era"

03. "No Life Signed Her"

04. "Two States"

05. "Trigger Cut"

06. "Fame Throwa"

07. "Pain Smiles"

08. "The Wounded Kite"

09. "Summer Babe"

10. "Perfume-V"

11. "My First Mine"

12. "Baptist Blacktick"

13. "Loretta’s Scars"

14. "Pillowjack"

15. "Here"

Tweet: Pavement kündigen Reissue an

???? 1:

Slanted’s 30 year celebration party favors include special edition splatter vinyl, the cassette versions sent to industry thugs (now you’d just dm wav files to influencers?) pic.twitter.com/nrvIYx8EtW — PAVEMENT (@pavement_band) April 20, 2022

Live: Pavement

04.11. Bremen - Pier 2

05.11. Berlin - Tempodrom

++ Peter Doherty hat die neuen Memoiren "A Likely Lad" angekündet. Er hat das Buch zusammen mit Musikjournalist Simon Spence wurde das Buch verfasst. Am 16. Juni soll es bei Little Brown erscheinen. Dabei verspricht die Inhaltsangabe des Buches: "Dohertys Version der Geschichte - der echte Mann hinter dem Ruhm und der Berühmtheit. Dies ist ein Rock-Memoir wie kein anderes. In 'A Likely Lad' erforscht Doherty seine dunkelsten Momente. Mit erstaunlicher Offenheit - und seinem typischen Witz und Humor - nimmt er uns mit in dekadente Partys, durchzechte Nächte, das Gefängnis und seine Selbstzerstörung. Doherty reflektiert auch über die turbulenten Beziehungen, die er im Laufe der Jahre zu verschiedenen wichtigen Menschen in seinem Leben hatte." Außerdem heißt es weiterhin: "Er spricht über Poesie, Paris, Philosophie, Politik, das Musikgeschäft und seine wichtigsten Einflüsse (von Hancock bis Baudelaire). Es gibt Humor, Wärme, Einsicht, böses Nachdenken und ein trotziges Gefühl des Triumphs." Vorbestellt werden kann das Buch über Rough Trade . Im März erschien sein aktuelles Album "The Fantasy Life Of Poetry & Crime", welches er zusammen mit dem französischen Arrangeur und Komponisten Frédéric Lo aufgenommen hat. Für zwei Konzerte wird er in diesem Jahr in Deutschland zu sehen sein.

Tweet: Rough Trade kündet Peter Dohertys Memoiren an

EXCLUSIVE



A rock memoir like no other...@petedoherty and Simon Spence - 'A Likely Lad'



The long-awaited, candid memoir from talented musician and @libertines frontman Peter Doherty.



Signed + 4 exclusive postcards.https://t.co/CisggEMjUG @LittleBrownUK pic.twitter.com/SxfchILsw1 — Rough Trade (@RoughTrade) April 20, 2022

Live: Peter Doherty

06.05. Köln - Carlswerk Victoria

07.05. Berlin - Metropol

+++ Surfbort haben ein Musikvideo zu "Open Your Eyes" geteilt. Darin sieht man neben der Punkband auch die Skate-Legende Tony Hawk. Der Track gehört zum Album "Keep On Truckin'", das im Oktober vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Im Januar teilten sie außerdem ein Muskvideo zu "Lot Lizard 93", in dem man Frontfrau Dani Miller unter anderem auch skaten sieht. Im Juni spielen Surfbort einige Shows in Deutschland. Tickets dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Surfbort - "Open Your Eyes"

Live: Surfbort

07.06. München - Hansa 39

08.06. Köln - Bumann & Sohn

09.06. Hamburg - Molotow

10.06. Berlin - SO 36

11.06. Leipzig - Conne Island

++ Kirk Hammett hat das Musikvideo zu "High Plains Drifter" veröffentlicht. Gedreht wurde es von dem Studio Awesome + Modest. Ursprünglich entstand der Song aus einem Flamenco-Stück, welches aufgrund der Riffs nicht integrierbar für Metallica war. Nach vier Jahrzehnten hat der Gitarrist von Metallica den Solopfad eingeschlagen. Seine Debüt-EP "Portals" veröffentlichte er passend zum Record Store Day am 23. April. Gemeinsam mit Edwin Outwater, der das Symphonieorchester für Metallica's "S&M2" mit dirigierte, wurde das aktuelle Werk geschrieben - produziert hat es Hammett selbst. Mit dem Rolling Stone sprach er darüber, wie er Metallicas-Segen für die Solokarriere erhalten hatte: Wir sind keine Musiker, wir sind Künstler. Ethisch, moralisch und kreativ gesehen ist es falsch, jemandem die Möglichkeit zu verweigern, sich auszudrücken und etwas zu schaffen.[…] Und diese Jungs wissen, dass ich verdammt noch mal nirgendwo hingehen werde. Metallica ist mein verdammtes Bett. Metallica ist mein Zuhause, und es wäre sinnlos, die Band zu verlassen, denn wenn ich das täte, würden mich die Leute jeden Tag daran erinnern, dass ich der Metallica-Gitarrist bin. Ich möchte nicht in eine Situation kommen, in der ich mich dagegen wehren muss. Ich will verdammt noch mal immer nur als ein weiterer Typ bei Metallica gesehen werden, der versucht, zusammen mit den anderen drei Jungs die beste Musik zu machen, denn das ist es, was wir im Grunde tun. Das ist unsere Berufung."

Video: Kirk Hammett - "High Plains Drifter"

+++ Das Crossover-Punk-Duo Bob Vylan hat ein Musikvideo zu "Wicked & Bad" veröffentlicht. Musikalisch ist der Track stark vom Jungle-Genre beeinflusst - dieses vereint Reggae und Dancehall. Deshalb fanden auch die Drehabreiten in Jamaika, dem Geburtsort der Bandmitglieder, statt. Über die Entstehung und die Story des Videos hat sich die Band viele Gedanken gemacht: "Als wir darüber nachdachten, wie das Video aussehen sollte, wussten wir einfach, dass es in Jamaika gedreht werden musste, und da wir die vollständige kreative Kontrolle und das Budget in der Hand hatten, konnten wir einfach aufstehen und genau das tun! Ich [Bobby] habe mich an Yannick Reid gewandt, der ein unglaublicher Regisseur in Jamaika ist und unter anderem mit Koffee, Protoje und Lila Ike zusammenarbeitet." Auch die kleinesten Details wurden beachtet - so hat Bobby ebenfalls die Outfits gestylt: "Da es sich um einen Jungle-Track handelt, wusste ich, dass ich ein paar Vintage-Teile von Moschino herausholen musste, die damals auf den britischen Jungle-Raves beliebt waren. Es ist der Fokus-Track des neuen Albums, also wussten wir, dass er bei der Veröffentlichung Eindruck machen musste, und dieses Video hilft uns dabei, genau das zu tun!" Am letzten Freitag den 22. April hat die Band ihr aktuelles Album "Bob Vylan Presents The Price Of Life" veröffentlicht. Außerdem gehörte Bob Vylan im März zu unserer Newcomer-Rubrik.

Video: Bob Vylan - "Wicked & Bad"

+++ Das Mönchengladbacher Festival Sound Of Suburbia findet am 24. September zum ersten Mal statt. Mittlerweile wurden dafür bereits Bands wie Turbostaat, Duchamp, Kmpfsprt und Empowerment angekündigt. Das Open-Air-Festival legt einen musikalischen Schwerpunkt auf Punkrock, will aber für musikalische Ausreißer offen bleiben. Als Standort haben sich die Veranstaltenden einen Platz auf dem Gelände des Monforts Quartiers an der Schwalmstraße 301, inmitten von alten Backstein-Industriegebäuden, ausgesucht. Nähere Infos und Tickets gibt es auf der Webseite des Festivals.

Instagram-Post: Sound Of Suburbia Line-up

Festival: Sound Of Suburbia

24.09. Mönchengladbach - Sound Of Suburbia Festival