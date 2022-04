Liam Gallagher veröffentlicht neuen Song "Better Days" mit Video

Foto: WMG

Die neue Single von Liam Gallagher klingt nochmal so richtig optimistisch und ist laut dem Sänger "der Sound des Sommers". Die Erlöse gehen dabei sogar an einen guten Zweck.

Die ganz große Ballade, die Liam Gallagher im Interview mit dem Daily Star laut NME kürzlich angekündigte, ist "Better Days" zwar noch nicht, dafür aber eine hoffnungsvolle Hymne, die mindestens genauso riesig klingt wie Leadsingle "Everything's Electric". Sanfte Streicher und Synthie-Glitzern eröffnen diesmal, bevor krachende Drums mit leichter Chemical Brothers-Dynamik den Weg zu Gallaghers nächsten Britpop-Hit ebnen. Dazu gibt sich Liam Gallagher mit Zeilen wie "There'll be better days when my love will find you/ Even though we're miles apart/ Like an aeroplane, as the world fades out/ And there's a new world yet to come" noch harmoniesüchtiger als im zuvor erschienen Titeltrack "C'mon You Know".

Auch das zugehörige Video versprüht den optimistischen Spirit: Über den Dächern Manchesters performt der ehemalige Oasis-Frontmann mit seiner Band im prächtigsten Sonnenuntergang - natürlich eine Anspielung auf die legendäre Dachshow der Beatles 1969.

Die kompletten Einnahmen des Songs in Großbritannien werden außerdem an War Child gespendet. Die Wohltätigkeitsorganisation setzt sich für den Schutz, die Bildung und die Rechte von Kindern ein, die von Krisen und Kriegen betroffen sind. War-Child-Leiter Rich Clarke sagt zu der Kooperation: "Wir könnten Liam nicht dankbarer sein für seine unglaubliche, anhaltende Unterstützung für die Wohltätigkeitsorganisation. Liam ist seit den Anfängen unserer musikorientierten Spendenaktion vor fast 27 Jahren dabei und hat uns mit exklusiven Oasis-Tracks auf unseren Klassikern 'Help' und '1 Love' unterstützt, bis hin zur Spende von einem Pfund von jedem verkauften Ticket für seine UK-Tournee 2019. Jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, geht Liams Großzügigkeit noch weiter, um uns zu helfen, mehr Kinder zu erreichen, die in Konflikten auf der ganzen Welt leben."

Es ist die dritte Singleauskopplung seines kommenden dritten Studioalbums "C'mon You Know", das am 27. Mai erscheint und bereits über seinen Webstore vorbestellt weden kann.

Tourdaten für die deutschsprachigen Länder sind noch nicht in Sicht. Im Sommer ist Liam Gallagher immerhin mit zwei große Open-Air-Shows in Knebworth beschäftigt, mit denen er den eigenen Zuschauer-Rekord brechen möchte, den er damals mit Oasis dort aufstellte. Infos zu diesen Shows und weiteren auf dem europäischen Festland stattfinden Konzerten findet ihr auf Liam Gallaghers offizieller Webseite.

Video: Liam Gallagher - "Better Days"