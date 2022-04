Alexisonfire streamen neuen Song "Reverse The Curse"

Foto: Vanessa Heins

Die Kanadier Alexisonfire haben den neuen Song "Reverse The Curse" veröffentlicht. Der präsentiert sich als angriffslustige Post-Hardcore-Abfahrt - mit überraschender Inspiration.

In "Reverse The Curse" geht es um den Kampf gegen die eigenen Dämonen - und das Gitarrenriffing dazu klingt für Alexisonfire-Verhältnisse fast nach Stonerrock. "Manche Riffs bleiben eine Weile im Gedächtnis, bis sie einen Sinn ergeben", sagt Alexisonfire-Shouter George Pettit. "'Reverse The Curse' gibt es in der einen oder anderen Form schon seit 'Crisis' [2006]. Es gab sogar eine Version, die wir für das ursprüngliche 'Young Cardinals' [2009] verwendet haben, aber die sollte es dann doch nicht werden. Sie fand ihren Weg in unser Songwriting während unserer Covid-Proben und ich bin froh, dass sie endlich ans Tageslicht kommt."

Nach dem vergleichsweise hypnotischen "Sweet Dreams Of Otherness" sind damit schon zwei Songs des ersten Alexisonfire-Albums seit 13 Jahren zu hören. Das von der Band (Fucked Up) produzierte und von Jonah Falco gemischte "Otherness" erscheint am 24. Juni via Dine Alone und soll - gemäß seinem Titel - das Thema "Andersartigkeit" in den Fokus rücken: "Das Anderssein hat uns durch die Kindheit, die Jugend und bis in unser Erwachsenenleben hinein begleitet", schreibt die Band selbst. Fans können die Platte in verschiedenen Gatefold-Doppelvinyl-Versionen sowie auf Kassette vorbestellen.

Das bis dato aktuelle Alexisonfire-Album "Old Crows / Young Cardinals" war bereits 2009 herausgekommen. 2019 erschienen dann die beiden Singles "Familiar Drugs" und "Complicit", 2020 folgte "Season Of The Flood". Alle drei Titel sind jedoch nicht Teil des kommenden neuen Albums, sondern stehen für sich.

Aktuell haben Alexisonfire nur Konzerttermine für Nordamerika angekündigt, wann die Band auch wieder in Europa tourt, ist bislang nicht bekannt.

Alexisonfire-Gitarrist Dallas Green ist parallel auch weiterhin mit seinem Singer/Songwriter-Alias City And Colour aktiv, zuletzt erschien 2019 unter diesem Namen das sechste Album "A Pill For Loneliness".

Stream: Alexisonfire - "Reverse The Curse"