Turbostaat präsentieren neuen Song "Otto muss fallen"

Foto: Andreas Hornoff

Turbostaat haben den neuen Song "Otto muss fallen" vorgestellt. Der setzt sich kritisch mit Heldenverehrung und Nationalismus auseinander - anhand einer der großen Persönlichkeiten der deutschen Geschichte.

Welcher "Otto" hier gemeint ist, lässt sich anhand des Songtextes schnell entschlüsseln: Der "15-Meter-Vater", der hier "abgewandt vom Zentrum" steht und "den Fluss hinab" schaut, ist die enorme Statue von Otto von Bismarck, die seit 1906 im Alten Elbpark von Hamburg nahe den Landungsbrücken steht. Bismarck war erster Reichskanzler des Deutschen Reiches, auf dessen Gründung im Jahr 1871 er maßgeblich hingewirkt hatte, und gilt insbesondere (rechts)konservativen Kreisen als Nationalheld und "Vater" Deutschlands. Kritische Stimmen sehen in dem Staatsmann dagegen die Verkörperung des kaiserlichen Obrigkeitsstaates und geben ihm eine Mitschuld am späteren Scheitern der Demokratie in der Weimarer Republik. Insbesondere um die Hamburger Bismarck-Statue gab es in den vergangenen Jahren Diskussionen, in denen auch hinterfragt wurde, inwieweit Bismarck eine Person ist, der man heute noch gedenken sollte.

Auf all das beziehen sich Turbostaat und schließen sich unmissverständlich den Kritikern an, wenn sie mit Zeilen wie "Immer gestern, immer größer, immer stärker soll es sein" oder "Vater, Vater, rette mich/ Der liebe Gott ist grad nicht da" Nationalismus, Militarismus und Heldenverehrung anprangern, die in ihren extremsten Ausprägungen dazu verführen können, zu "töten, was vom Sockel holt", weil die Gleichheit der Menschen den Demokratiefeinden ein Dorn im Auge ist.

Während Pre-Chorus und Refrain eher mild fließen und bis dahin vieles an die Songs des aktuellen Albums "Uthlande" (2020) erinnert, klingt der anschließende titelgebende Ausruf von Sänger Jan Windmeier eher dissonant und umstürzlerisch - "Otto muss fallen" bleibt als Botschaft hängen, bevor der Song sich mit Windspiel-artigen, misstönenden Akzenten im Outro grandios verabschiedet.

Das Video dazu ist ein geradliniger Studio-Performance-Clip, in dem auch Schlagzeuger Thomas Götz von den Beatsteaks zu sehen ist (der den Song aufgenommen hat) und der mit Szenen von Equipment-Schlepperei Lust auf Konzerte der Band macht. Passenderweise: Nachdem Turbostaat im Zuge der Pandemie auf Livestreams und eingeschränkte Konzerte verzichtet hatten, sieht es nun endlich langsam gut aus für die vielen Club- und Festivalshows, die die Band geplant hat. Tickets für die ab Mai beginnende Tour gibt es bei Eventim sowie auf der offiziellen Turbostaat-Webseite.

Video: Turbostaat - "Otto muss fallen"

VISIONS empfiehlt:

Turbostaat (Clubshows)

03.05. Kiel - Die Pumpe

04.05. Hannover - Faust | ausverkauft

05.05. Wuppertal - Börse

06.05. Bielefeld - Forum

07.05. Erfurt - Halle 6

09.05. Marburg - KFZ

10.05. Freiburg - Cafe Atlantik

11.05. München - Strom

12.05. Stuttgart - Im Wizemann

13.05. Bochum - Bahnhof Langendreer

27.05. Luxemburg - Kulturfabrik

28.07. Erlangen - E-Werk

05.08. Lübeck - Treibsand | ausverkauft

06.08. Düsseldorf - Zakk | ausverkauft

25.08. Münster - Sputnikhalle

26.08. Wiesbaden - Schlachthof

16.09. Chemnitz - AJZ Talschock

20.09. Zürich - Dynamo

21.09. Karlsruhe - Substage

22.09. Bern - ISC

23.09. Heidelberg - Kulturhaus Karlstorbahnhof

30.09. Rostock - Mau Club

01.10. Leipzig - Conne Island

02.10. Leipzig - Conne Island

26.10. Trier - Mergener Hof

27.10. Aschaffenburg - Colos Saal

28.10. Bremen - Schlachthof | ausverkauft

29.10. Oldenburg - Kulturetage

Live: Turbostaat (Festivals)

14.05. Osnabrück - Maiwoche

28.05. Apen - Apen Air Festival

17.06. Scheeßel - Hurricane Festival

18.06. Neuhausen ob Eck - Southside Festival

30.07. Bausendorf-Olkenbach - Riez Open Air

12.08. Eschwege - Open Flair Festival

20.08. Großpösna - Highfield Festival

18.09. Berlin - Lost Evenings Festival

24.09. Mönchengladbach - Sound Of Suburbia Festival