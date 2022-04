VISIONS empfiehlt: Jera On Air kündigt weitere Bands an

Das Jera On Air schleift weiterhin an seinem Line-up: Acht neue Namen verstärken das Punk- und Hardcore-Festival an der deutsch-niederländischen Grenze - darunter Szene-Lieblinge wie Raised Fist.

Schon jetzt kann sich das Billing des diesjährigen Jera On Air mehr als sehen lassen, doch die Veranstalter:innen bleiben dran: Acht neue Bands sind neu angekündigt. Mit Raised Fist sind darunter auch Veteranen der Szene - die Schweden sind seit bald 30 Jahren eine Bank im mächtigen, melodischen Hardcore. Auch die ebenfalls neu bestätigten Deez Nuts sind längst Experten darin, mit ihrem von Rap infizierten Hardcore Moshpits anzuzetteln. Und Oceans Ate Alaska bringen hymnischen, modernen Metalcore mit an den Tisch, der auch Pop-Avancen nicht scheut.

Da lässt es sich dann auch gut verschmerzen, dass mit Killswitch Engage, Crystal Lake und For The Fallen Dreams einige wenige Bands nicht wie geplant im Sommer beim Jera On Air auftreten können. Wobei das Line-up so oder so Fans von Punk, Hardcore, Metalcore und Rock begeistern wird: Mit Rise Against, The Offspring und The Hives sind drei bockstarke Headliner an Bord, auch jenseits davon ist das Festival mit Bad Religion, Ska-P, Bullet For My Valentine, Life Of Agony und vielen mehr hervorragend aufgestellt.

Das Jera On Air existiert bereits seit 1992, die diesjährige 28. Ausgabe findet vom 23. bis zum 25. Juni statt, wieder in Ysselsteyn nahe Venlo an der deutsch-niederländischen Grenze. Neu ist bei dieser Ausgabe die (Mo)hawk-Stage, auf der sich die niederländische und belgische Punk- und Skapunk-Szene präsentieren wird. Zudem findet dort nun der beliebte "Sing Along"-Riot statt, wo Gäste Punkrock-Karaoke singen können. Auch abseits davon ist mit mehreren Bühnen, Punkrockbar, DJ-Stage, speziellem Biergarten, Food Court und Signierstunden gut für die Fans des größten Punk-Events der Niederlande gesorgt.

Alle Infos zum Festival sowie Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite des Jera On Air.

