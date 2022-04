Phoebe Bridgers streamt neuen Song "Sidelines"

Foto: Frank Ockenfels

Phoebe Bridgers hat den neuen Song "Sidelines" veröffentlicht. Der ist Teil des Soundtracks einer neuen US-Serie.

"Sidelines" präsentiert Phoebe Bridgers noch etwas verträumter als bisher: Hatte die Singer/Songwriterin ihre Songs auch auf dem aktuellen zweiten Album "Punisher" (2020) elektronisch wattiert, klingt sie im neuen Stück mit Vocoder, effektbeladener Drum-Machine und dichtem Synthie-Gewebe noch etwas entrückter als zuvor. "I'm not afraid of anything at all/ Not dying in a fire, not being broke again" singt Bridgers direkt zu Beginn und unterfüttert ihren emotionalen, verletzlichen Ton mit einer gehörigen Portion Stärke.

Das neue Stück ist für die Serie "Conversations With Friends" entstanden, einer Adaption des gleichnamigen Debütromans der irischen Autorin Sally Rooney, die im Mai auf dem US-Streaming-Service Hulu starten soll. Ein Ausschnitt des Songs war bereits im Trailer zu hören gewesen. Es handelt sich um Bridgers' ersten neuen Song seit dem Release von "Punisher"; anschließend waren noch orchestrale Neubearbeitungen einiger Albumtracks in Form der EP "Copycat Killer" erschienen. Später hatte sie auch noch ein Tom-Waits-Cover veröffentlicht.

Aktuell ist Bridgers auf US-Tour, im Juni und Juli ist sie auch zeitweise auf ausgewählten Festivals und in Clubs in Europa zu sehen, Termine in den deutschsprachigen Ländern stehen allerdings noch aus.

Im Februar hatte Bridgers auf eine Klage gegen sich reagiert: Nachdem sie einem Studiobesitzer 2020 auf Instagram "Grooming, Diebstahl [und] Gewalt" vorgeworfen hatte, hatte dieser sie auf 3,8 Millionen US-Dollar Schadensersatz verklagt. Bridgers beteuerte jedoch, weiterhin vom Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen überzeugt zu sein und diese auch auf Grundlage persönlicher Erlebnisse getätigt zu haben.

Stream: Phoebe Bridgers - "Sidelines"