Newsflash (Ozzy Osbourne, Kurt Cobain, Tempelhof Sounds u.a.)

Neuigkeiten von Ozzy Osbourne, Kurt Cobain, Tempelhof Sounds, Dune Rats, Kikagaku Moyo, King Khan und Monotrone.

+++ Ozzy Osbourne hat die Fertigstellung seines neuen Albums bestätigt. Er teilte ein Foto über seine Social-Media-Kanäle und schrieb: "Ich bin so glücklich, allen mitteilen zu können, dass ich mein neues Album diese Woche fertiggestellt und an mein Label Epic Records übergeben habe." Weitere Infos zu dem Nachfolger von "Ordinary Man" aus dem Jahr 2020 sollen in den kommenden Wochen geteilt werden. Bereits im September 2020 kündigte Osbourne an, mit Produzent Andrew Watt an einer neuen Platte zu arbeiten. Watt verriet anschließend, dass dabei unter anderem Metallicas Robert Trujillo den Bass übernimmt, während sich Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers die Drum-Parts mit dem kürzlich verstorbenen Taylor Hawkins teilt. In einem Podcast bestätigte Smith außerdem weitere Mitwirkende, darunter Guns N' Roses Duff McKagan, Eric Clapton, Josh Homme and Pearl Jams Mike McCready. Im Mai wird Osbourne einige Konzerte in Deutschland spielen. Tickets dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Instagram-Post: Ozzy Osbourne bestätigt kommendes Album

Live: Ozzy Osbourne + Judas Priest (2022)

07.05. Dortmund - Westfalenhallen

14.05. München - Olympiahalle

19.05. Prag - O2 Arena

21.05. Zürich - Hallenstadion

24.05. Hamburg - Barclaycard Arena

26.05. Mannheim - SAP Arena

28.05. Berlin - Mercedes-Benz Arena

+++ Einige private Gegenstände von Kurt Cobain werden nächsten Monat versteigert. Als am wertvollsten sind dabei wohl die Gitarre aus Nirvanas Musikvideo zu "Smells Like Teen Spirit", eine linkshändige 1969er Fender Mustang, und Cobains Auto - ein blauer Dodge Dart von 1965. Allein für die ikonische Gitarre wird mit einem Startpreis von mindestens 600.000 US-Dollar gerechnet. In einem Interview mit Guitar World sagte Cobain einst über seine Fender: "Ich bin Linkshänder, und es ist nicht leicht, eine qualitativ hochwertige Linkshändergitarre zu einem vernünftigen Preis zu finden. Aber von allen Gitarren auf der ganzen Welt ist die Fender Mustang meine Lieblingsgitarre. Ich habe nur zwei davon besessen." Auch das Auto, das Cobain für gerademal 2.500 Dollar gekauft haben soll und in dessen Fahrzeugschein er immer noch als Eigentümer zusammen mit Courtney Love vermerkt ist, könnte für rund eine halbe Million Dollar verkauft werden. Außerdem werden einige weitere Dinge versteigert, unter anderem ein von ihm gezeichnetes Michael-Jackson-Bild und ein Skateboard mit dem von Cobain gemalten Iron Maiden-Maskottchen Eddie. Erst kürzlich wurde eine Oper über Cobain angekündigt, außerdem diente er und Nirvana als Inspiration für den im März erschienenen Kinofilm "The Batman".

Tweet: Julien's Auctions versteigert Cobains Gitarre

"Kurt Cobain's blue guitar in Nirvana's 'Smells Like Teen Spirit' video to be sold at auction" via @reuters https://t.co/Pmimv4ymRY — Juliens Auctions (@JuliensAuctions) April 11, 2022

+++ Das Tempelhof Sounds Festival haben ihr Nachhaltigkeitskonzept veröffentlicht. Das neue Musikfestival in Berlin möchte besonders umwelt- und menschenfreundlich sein. Dafür will das Festival einige Ideen umsetzen. Neben einem Abfallkonzept zur Verminderung und Trennung von Müll nutzt das Festival unter anderem Trockentoiletten als Ergänzung zu den üblichen Toiletten. Als Teil eines Feldversuchs soll aus den entstehenden Hinterlassenschaften Dünger gefertigt werden. Im Anschluss an die Veranstaltung soll alles ausgewertet werden, um in Zukunft möglichst effiziente und erfolgreiche Maßnahmen durchzusetzen. Ein weiterer Fokus der Veranstaltenden liegt auf der Barrierefreiheit. Zusammen mit Expert:innen soll das Festival so barrierearm wie möglich gestaltet werden. Das ausführliche Nachhaltigkeitskonzept gibt es auf der Festival-Webseite. Das Tempelhof Sounds findet vom 10. bis zum 12. Juni statt. Auf der Bühne stehen dort unter anderem Muse, Florence + The Machine, The Strokes, Alt-J und Idles.

Live: Tempelhof Sounds 2022

10.-12.06. Berlin - Flughafen Tempelhof

+++ Dune Rats haben ihr neues Album "Real Rare Whale" angekündigt. Der Nachfolger von "Hurry Up And Wait" soll am 24. Juni via Ratbag/BMG veröffentlicht werden. Das Pop-Punk-Trio sagt über die Platte: "'Real Rare Whale' ist zweifellos das schnellste, lustigste und verrückteste Album, das wir je aufgenommen haben. Es ist ein Album, das die Liebe zur Musik und zum Schreiben von Songs ausdrückt. Songs, die episch sind, wenn man sie live vor Tausenden von verschwitzten Menschen spielt, die eine tolle Zeit haben. Wir haben bis jetzt gewartet, um es zu veröffentlichen, da wir wissen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Shows wieder beginnen und wir dort sein können, wo wir hingehören: auf die Bühne, um Spaß zu haben." Zuvor erschienen bereits die Singles "What A Memorable Night" und "Up". Das Album kann außerdem vorbestellt werden.

Cover & Tracklist: Dune Rats - "Real Rare Whale"



01. "LTD"

02. "Dumb TV"

03. "Up"

04. "Pamela Aniston"

05. "What A Memorable Night"

06. "Skate Or Don't"

07. "Space Cadet"

08. "Melted Into Two"

09. "Drink All Day"

10. "If This Is The End"

+++ Kikagaku Moyo haben mit der Single "Cardboard Pile" ihr kommendes Album angekündigt. "Kumoyo Island" heißt das fünfte Studioalbum, das am 6. Mai über das bandeigene Label Guruguru Brain veröffentlicht werden soll. Kürzlich kündigte die Psychedelic-Rock-Band an, eine Pause auf unbestimmte Zeit zu machen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir dieses Projekt auf dem höchstmöglichen Niveau beenden möchten, da wir unsere Kernaufgabe als Band wirklich erreicht haben. Als wir 2012 auf den Straßen Tokios als Kollektiv begannen, hätten wir uns niemals vorstellen können, auf der ganzen Welt für unser erstaunliches Publikum spielen zu können", schrieb die Band auf Instagram. "Kumoyo Island" könnte damit die letzte Platte von Kikagaku Moyo werden. Das aktuellste Album der Band "Masana Temples" erschien 2018. Im vergangenen Jahr wurde außerdem das Live-Album "Deep Fried Grandeur" veröffentlicht. Im Juni sind Kikagaku Moyo auf Tour durch Europa und machen dabei auch halt in den deutschsprachigen Ländern. Tickets gibt es auf der Band-Webseite.

Video: Kikagaku Moyo - "Cardboard Pile"

Stream: Kikagaku Moyo - "Cardboard Pile"

Cover & Tracklist: Kikagaku Moyo - "Kumoyo Island"



01. "Monaka"

02. "Dancing Blue"

03. "Effe"

04. "Meu Mar"

05. "Cardboard Pile"

06. "Gomugomu"

07. "Daydream Soda"

08. "Field of Tiger Lillies"

09. "Yayoi Iyayoi"

10. "Nap Song"

11. "Maison Silk Road"

Live: Kikagaku Moyo (2022)

14.06. Köln - Gebäude 9

16.06. Berlin - Festsaal Kreuzberg

18.06. Wien - Flex

20.06. Lausanne - Les Docks

21.06. Zürich - Mascotte

+++ King Khan hat eine neue Single veröffentlicht. Den Song "Going Down" veröffentlichte der in Berlin lebende Gitarrist/Sänger und Produzent zusammen mit Mark Sultan alias BBQ als The King Khan & BBQ Show. Es ist die erste Auskopplung des kommenden fünften Studioalbums des Garage-Doo-Wop-Duos. Zuletzt veröffentlichten die beiden ihr Album "Bad News Boys" 2015. Khans aktuelles Soloalbum "The Infinite Ones" stammt von 2020. Sultan veröffentlichte 2018 sein Soloalbum "Let Me Out".

Stream: King Khan & The BBQ Show - "Going Down"

+++ Die Schweizer Alternative-Rock-Band Monotrone hat ihre Single "1" geteilt. Das Debüt der Gruppe mit ehemaligen Mitgliedern von Bands der Schweizer Rockszene, wie Gurd, Disgroove und Undergod ist der erste Vorgeschmack auf das kommende Album mit dem gleichen Titel, das am 27. Mai via N-Gage erscheinen soll. Am 4. Juni spielt die Band dann außerdem ihre Album-Release-Show in Basel.

Video: Monotrone - "1"

Stream: Monotrone - "1"

Cover & Tracklist: Monotrone - "1"



01. "Do You Know My Name"

02. "Stuck In Here"

03. "1"

04. "Hypersonic"

05. "Better"

06. "CC"

07. "Isolation"

08. "Skin"

09. "Amalthea"

10. "Hollow"

Live: Monotrone (2022)

04.06. Basel - Parterre One