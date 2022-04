Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Museum Of Light, Love & Pain und Donna Blue.

Museum Of Light

Heimatstadt: Seattle, Washington

Genre: Alternative Rock, Heavy Shoegaze

Für Fans von: Irata, Torche, ASG

Hinter den dicken, doomigen Gitarrenwänden und verträumten Melodien, dem Wumms des Schlagzeugs und der mitreißenden Hymnenhaftigkeit steckt mal wieder eines dieser Power-Trios: Gitarrist und Sänger Ted Alvarez, Schlagzeuger Rob Smith und Bassist Travis Duennes. Mit ihrem Sound reihen sie sich konsequent ein in eine kleine Gruppe Gleichgesinnter, die dieser süchtigmachenden Soundmixtur längst auch erlegen sind (siehe oben). Im Mai 2021 debütierten Museum Of Light mit einer Zwei-Track-Single, die es zum potenziellen Gratis-Download bei Bandcamp gibt. Am 10. Juni folgt dann die Fortsetzung mit dem ersten Album "Horizon" via Spartan.

Facebook | Instagram | Bandcamp

Stream: Museum Of Light - "Love Song​/​New Money"

Love Song/New Money by Museum Of Light

Stream: Museum Of Light - "Soft Openings"

Horizon by Museum Of Light

Love & Pain

Heimatstadt: Seattle, Washington

Genre: Roots Rock, Americana

Für Fans von: Mazzy Star, Death Parade, Jay Jayle

Hinter dem düsteren Mix aus Roots Rock und Folk, der verwunschenen 60s Nostalgie und den entschleunigten Rock'n'Roll-Nuancen verbergen sich Sängerin Natalia Czajkiewicz und Gitarrist Brad Clifford sowie ihre Backing-Band. Auf den Plan treten die beiden mit ihrer EP "Shivers" 2018. Kurz darauf folgt ein Cover-Song der Country-Heldin Patsy Cline und Ende August 2021 das Stück "White Lilies". Das wird ab dem 6. Mai auch die neue EP von Love & Pain "It Comes In Waves" abschließen.

Instagram | Bandcamp

Stream: Love & Pain - "White Lilies"

White Lilies by Love & Pain

Stream: Love & Pain - "Walkin' After Midnight" (Patsy Cline Cover)

Walkin' After Midnight by Love & Pain

Stream: Love & Pain - "Shivers"-EP

Shivers by Love & Pain

Donna Blue

Heimatstadt: Utrecht, Niederlande

Genre: Americana

Für Fans: Lee Hazlewood, Nancy Sinatra, Serge Gainsbourg

Bart van Dalen und Danique van Kesteren sind ein Paar - und sie sind eine Band: Donna Blue. Gemeinsam machen sie von David-Lynch- und Jim-Jarmusch-Filmen inspirierte, altmodische Pop-Musik mit Versatzstücken aus den 50s und 60s. Von epischen Westernsounds eines Ennio Morricone oder den Soundtracks eines John Barry über die französische Yé-Yé-Music bis zu düsterer Americana verbinden sie vieles in ihren atmosphärischen Songs. Es ist ein so aus der Zeit gefallener wie zeitlos-klassischer Mix. Via des Utrechter Labels Snowstar erscheint am 13. Mai dann mit "Dark Roses" nach drei EPs seit 2018 das Debütalbum des Duos.

Facebook | Instagram

Stream: Donna Blue - "Dark Roses" (3 Tracks)

Dark Roses by Donna Blue

Stream: Donna Blue - "Inbetween"-EP

Inbetween EP by Donna Blue

Stream: Donna Blue - "Donna Blue (II)"-EP

Donna Blue (II) by Donna Blue

Stream: Donna Blue - "Donna Blue"-EP