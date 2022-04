10 Songs mit... Cancer Bats

Foto: Cancer Bats

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Mike Peters von Cancer Bats. Der Hardcore-Drummer spricht über die zehn Songs, die er während der Aufnahmen des neuen Albums "Psychic Jailbreak" besonders oft gehört hat.

01. Koffee - "Pressure"

Im Sommer 2020, als die Pandemie noch ganz neu war und der Stress, Touren abzusagen, mit Familie und ohne Job zu Hause zu sein, machte mich ein Freund auf Koffee aufmerksam. Das war genau der Vibe, den ich brauchte. Als wir anfingen, den Song "Pressure Mind" zu schreiben, dachte ich an diesen Song. Ich habe versucht, etwas von Koffees Vibe zu nehmen und in unseren zu injizieren.

02. Mewithoutyou - "In A Sweater Poorly Knit"

Das Album, auf dem dieser Song ist, heißt "Brother, Sister". In den Jahren, in denen wir an "Psychic Jailbreak" geschrieben haben, habe ich dieses Album zu Hause viel gerockt. Ich liebe die Vielschichtigkeit, die diese Band an den Tag legt, und die Art und Weise, wie sie einen dicken und dichten Sound erzeugen kann, der trotzdem so schön ist.

03. Turnstile - "Humanoid / Shake It Up"

Diese Band ist großartig, sie haben dieses Album herausgebracht, kurz bevor wir ins Studio gingen, um an "Psychic Jailbreak" zu arbeiten. Es hat mich sehr beeindruckt, dass sie immer noch großartige Musik machen und sie auf die nächste Ebene bringen. Turnstile verdienen definitiv all das Lob und die Aufmerksamkeit, die sie im Moment bekommen!

04. Amyl And The Sniffers - "Guided By Angels"

Dieser Song ist so cool. Er ist so echt und aufrichtig. Es ist ein großartiger Song von einer großartigen Band, die wir lieben, seit wir ihre ersten EPs gehört haben. Er erinnert uns daran, dass wir mit unserer Musik wirklich Emotionen hervorrufen können.

05. XL Life - "Noise"

Super lustiger britischer Hardcore, der Spaß gemacht hat, während wir über unsere neuen Songs nachdachten. So ernst wie die Welt im Moment ist, ist es auch schön, Spaß zu haben.

06. The Chisel - "Retaliation"

Das ist großartiger Hardcore-Punk. Mein 5-Jähriger liebte dieses Album und wir haben es im Auto oft angehört. Es hat mich begeistert, dass er auf Hardcore steht. Dieser Stil von Hardcore-Punk wird immer einen Einfluss auf uns Cancer Bats haben.

07. All Them Witches - "Enemy Of My Enemy"

Während ich "Psychic Jailbreakt" geschrieben habe, habe ich viel All Them Witches gehört. Ich liebe einfach ihren Groove. Das bringt mich in die richtige Stimmung, um Schlagzeug zu spielen und nach einem langen Arbeits- und Familientag abzuschalten.

08. Status / Non Status - "Genocidio"

Dies ist ein Kollektiv von Musikern aus Ontario, die unter verschiedenen Namen unglaubliche Musik machen. Dieser Song kam heraus, kurz bevor wir ins Studio gingen. Es ist immer inspirierend, Platten von Freunden kurz vor dem Studioaufenthalt zu hören, die richtig reinhauen. Wenn sie es so gut können, können wir es auch! Das entfacht das Feuer, das wir brauchen, um großartige Alben zu machen.

09. Genghis Tron - "Dream Weapon"

Wir haben uns Genghis Tron angehört, als die Band gerade ins Rollen kam. Liam [Cormier] liebte es. Dann machten sie eine wirklich große Pause und kamen mit diesem Monster zurück, auf dem unser Freund Nick Yacyshyn Schlagzeug spielte. Das war eine große Abweichung von ihrem ursprünglichen Sound, aber damit ist ihnen was richtig starkes gelungen.

10. Gojira - "Another World"

Dieses Album ist nicht zu stoppen. Diese Band ist nicht umsonst so groß, und sie haben es verdient. Ich habe mir dieses Album oft angehört, als ich an den Songs für "Psychic Jailbreak" gearbeitet habe. Ich liebe die Gedanken und die Sorgfalt, die sie in jede Note und jeden Teil stecken.

Playlist: 10 Songs mit... Cancer Bats