Newsflash (Thees Uhlmann, Cave In, Teenage Fanclub u.a.)

Neuigkeiten von Thees Uhlmann, Cave In, Teenage Fanclub, Cancer Bats, Rolling Blackouts Coastal Fever, Horsegirl und Vizediktator.

+++ Thees Uhlmann wird bei insgesamt drei Shows als Support von Kettcar spielen. Mit diesen Auftritten Mitte April in Hamburg, Berlin und Köln ergänzt er seine bereits bestätigten Shows unter anderem beim Popsalon Festival oder beim Pfingstrock Open Air. Thees Uhlmann wird dann nicht zum ersten Mal auf der gleichen Bühne wie Kettcar-Frontmann Marcus Wiebusch stehen. Im vergangenen Jahr gingen die zwei bereits zusammen mit Bosse als WiebuschBosseUhlmann auf Tour. Uhlmanns aktuelle Platte "Junkies und Scientologen" erschien im September 2019. Tickets für die Shows zusammen mit Kettcar gibt es unter anderem bei ghvc-shop.de.

Live: Kettcar + Thees Uhlmann (2022)

10.04. Hamburg - Kampnagel (ausverkauft)

11.04. Berlin - Metropol

12.04. Köln - E-Werk

Live: Thees Uhlmann (2022)

07.04. Osnabrück - Popsalon Festival

09.04. Helgoland - Nordseehalle

05.06. Herzberg - Pfingstrock

16.06. Merkers - Rock am Berg

17.07. Wien - Metastadt

+++ Cave In haben einen zweiten Vorgeschmack ihres kommenden Albums "Heavy Pendulum" geteilt. Nachdem die Band zusammen mit ihrer Albumankündigung bereits die Single "New Reality" veröffentlichte, ist nun "Blinded By A Blaze" erschienen Der düstere Song hat außerdem ein Musikvideo bekommen, das aus Aufnahmen der einzelnen Bandmitglieder bei Auftritten besteht. Die Idee für den Song kam von Gitarrist/Sänger Stephen Brodsky: "Textlich ist es ein vertontes Foto eines seltsamen, magischen Moments, den ich hatte, als ich während des Sonnenuntergangs den Pacific Coast Highway entlangfuhr und die Erinnerung daran." Das Nachfolgealbum von "Final Transmission" soll am 20. Mai via Relapse veröffentlicht werden und kann dort auch vorbestellt werden.

+++ Teenage Fanclub haben ihre neue Single "I Left A Light On" geteilt. Das Video zur langsamen, von Klavier begleitete Ballade zeigt die schottische Alternative-Band bei einer Perfomance des Songs. Es könnte der erste Vorbote eines kommenden Albums sein: "Als Band haben wir bereits angefangen, über ein weiteres neues Album nachzudenken. Dieser Song ist der erste Wegweiser dorthin", sagt Frontmann Norman Blake zur Single. Im vergangenen Jahr veröffentlichte die Band bereits das Album "Endless Arcade", dessen Release knapp zwei Monate verschoben werden musste. Im April und Mai spielt die Band außerdem fünf Shows in Deutschland. Karten für die Auftritte gibt es unter anderem bei Eventim

Live: Teenage Fanclub (2022)

27.04. Hamburg - Knust

28.04. Berlin - Columbia Theater

29.04. Düsseldorf - Zakk

01.05. München - Strom

02.05. Mannheim - Alte Feuerwache

+++ Die Cancer Bats haben eine weitere Single ihres kommenden Albums "Psychic Jailbreak" veröffentlicht. "Pressure Mind" heißt die dritte Vorabsingle nach "Lonely Bong" und dem Titeltrack. In den Songs ist noch Ex-Gitarrist Scott Middleton zu hören, der die Hardcore-Punk-Band nach den Aufnahmen im vergangenen Jahr verließ. Einen offiziellen Ersatz haben die Cancer Bats noch nicht gefunden, aber gelegentlich springt Fever 333-Gitarrist Stephen Harrison ein - wie etwa im Video zu "Lonely Bong".

+++ Rolling Blackouts Coastal Fever haben die Single "My Echo" veröffentlicht. Sie ist Teil des kommenden Albums "Endless Rooms", das am 6. Mai über Sub Pop erscheinen soll. Laut Fran Keaney, einem der drei Sänger und Gitarristen, handelt der Song davon "von Telefon-, Computer- und Fernsehbildschirmen umgeben zu sein, von Paranoia und dem Verlust von Zeit und Ort". Zum Sound sagt Keaney außerdem: "Die Albumaufnahme ist der allerersten Rohaufnahme ziemlich treu geblieben. Die meisten von [Sänger/Gitarrist] Tom Russos Leads waren improvisiert, aber sie wurden zur DNA des Songs." Zuvor sind die Singles "The Way It Shatters" und "Tidal River" erschienen. Im Juni spielen die Indierocker zwei Auftritte in Deutschland, darunter auch beim Maifeld Derby in Mannheim.

Live: Rolling Blackouts Coastal Fever (2022)

13.06. Berlin - Cassiopeia

12.06. Mannheim - Maifeld Derby

+++ Die Indie-Noise-Band Horsegirl hat ihre neue Single "World Of Pots and Pans" gestreamt. Laut der Band ist der Song "das erste Liebeslied, das Horsegirl je geschrieben haben - oder das, was dem am nächsten kommt". Der an Sonic Youth erinnernde Song hat außerdem ein von der Band selbst kreiertes Musikvideo bekommen. "Wir haben das Lyric-Video in ein paar Stunden gedreht. Wir drei hatten eine genaue Vorstellung davon, wie es aussehen sollte, und waren in der Lage, die Echtzeit-Animation in nur zwei Takes schnell umzusetzen." "World of Pots and Pans" ist die dritte Vorabsingle nach "Anti-Glory" sowie "Billy" und stammt vom kommenden Album "Versions Of Modern Performance", das am 3. Mai erscheint und über Matador vorbestellbar ist. Im Sommer kommt das Trio außerdem für einige Auftritte nach Deutschland.

Live: Horsegirl (2022)

02.06. Hamburg - Molotow

28.06. Köln - Bumann & Sohn

29.06. Berlin - Monarch

+++ Vizediktator haben die neue Single "Herz aus Wachs" geteilt. Das gleichzeitig erschienene Musikvideo mit Sänger Benjamin Heps unterstreicht den melancholischen Sound des Tracks. Thematisch bleibt sich die Berliner Band in ihren Texten treu: Es geht um Liebe, Verlust und Rausch, aber auch um Kinder und die damit verbundenen Sorgen und Freuden. Die Indierock-Band wird in diesem Jahr außerdem zwei Auftritte spielen. Tickets für die Konzerte gibt es bei Eventim. Die aktuelle Platte - das Debüt "Kinder der Revolution" erschien 2018.

Live: Vizediktator (2022)

01.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

21.10. Rostock - M.A.U. Club