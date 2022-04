Papa Roach veröffentlichen neues Album "Ego Trip" - gewinnt Fan-Pakete!

Foto: Darren Craig

Zum Erscheinen ihres neuen, druckvollen Albums "Ego Trip" machen Papa Roach ihre Fans gleich doppelt glücklich: Bei uns verlosen die Kalifornier ihr neues Werk in Form von Fanpaketen mit T-Shirts und CDs!

Erstaunlich, wie hungrig Papa Roach auch nach fast 30 gemeinsamen Karrierejahren noch klingen: Ihr elftes Album "Ego Trip" strotzt nur so vor Energie, macht zwischen knalligen Nu-Metal-Brechern ("Kill The Noise"), druckvollem Elektro-Raprock ("Swerve") und mitreißendem Stadion-Sound mit Synthie-Akzenten ("Cut The Line") keine Gefangenen - dieses Album wird kaum jemanden kalt lassen.

"I just feel like I'm channeling something" sagt Sänger Jacoby Shaddix direkt zu Beginn der Platte, und auch der Rest bestätigt eindringlich, dass die Kalifornier sich nicht zufriedengeben, immer noch beweisen wollen. "Jetzt ist nicht die Zeit für Bequemlichkeit oder Angepasstheit, sondern, um sich inspirieren zu lassen und etwas Neues zu schaffen", sagt Shaddix. "Etwas Besseres, um noch mehr von sich selbst zu kanalisieren." Zum Release ist das via New Noize/Ada/Warner erscheinende "Ego Trip" nun endlich digital, auf CD, Vinyl und im Bundle mit Merchandise erhältlich.

Mit etwas Glück kommt ihr aber auch so dran: Wir verlosen hier zwei Fanpakete aus je einem "Kill The Noise"-T-Shirt und einer Jewelcase-CD des Albums. Das Ganze könnt ihr in unserer Verlosungsrubrik gewinnen.

Der Albumvorgänger "Who Do You Trust?" war 2019 erschienen. Seitdem hatte die Band noch die Compilation "20/20: New Takes On Old Jams" sowie das Best-of "Greatest Hits Vol. 2: The Better Noise Years" veröffentlicht.

Album-Stream: Papa Roach - "Ego Trip"