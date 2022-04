VISIONS 350: Beatsteaks

In Kürze erscheint unsere Jubiläumsausgabe VISIONS 350, in der wir unsere Heftgeschichte anhand der bisherigen 350 Platten des Monats feiern. Online geben wir euch schon vorab einen Vorgeschmack darauf, was euch im Heft unter anderem erwartet. Heute: Arnim Teutoburg-Weiß und Peter Baumann über das Beatsteaks-Album "Launched".

Arnim: "Ich erinnere mich, dass die VISIONS sowas wie die Bibel war. Auf dem Cover waren die großen Bands der Zeit – Rage Against The Machine, die Beastie Boys, Blur... und plötzlich waren wir mit unserem zweiten Album Platte des Monats. Absurd und unglaublich schön zugleich. Die Platte hat der wunderbare Uwe Sabirowsky produziert, und wir hatten einen Riesenspaß im K4 Studio des alten Funkhauses. Wir waren die erste deutsche Band auf dem Epitaph-Label, haben ein erstes Video gedreht und bei Sterling Sound in New York gemastert. Auf dem Flug dahin sagte ich zu Peter: "Und dit allet nur, weil wir immer so fleißig geprobt haben." Wir hatten keine Ahnung, dass eigentlich alles erst los ging, war uns auch scheißegal, bei uns war nämlich gerade der beste Schlagzeuger des Landes eingestiegen – Thomas Götz. Wenn ich an "Launched" denke, denke ich an Thomas.“

Peter: "Platte des Monats im VISIONS war so etwas wie ein kleiner Ritterschlag für uns. Dieses Magazin haben wir oft und viel gelesen, da es dort viele Artikel über die Bands gab, die wir entweder verehrten oder zumindest interessant fanden. Der Fakt, dort nun selbst so prominent Beachtung zu finden, war ein echter Paukenschlag für uns. Ich glaube mich zu erinnern, dass diese VISIONS Nummer 76 lange wie zufällig bei mir auf dem Tisch lag. Nur so, zum Rumblättern für Gäste, Eltern, oder eventuelle Zweifler, die da gerne mal einen Blick reinwerfen konnten. So eine Zeitung hebt man sich jedenfalls auf – für schlechte Tage."