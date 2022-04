Kraftklub kündigen neues Album "Kargo" an, teilen erste Single "Ein Song reicht"

Foto: Philipp Gladsome

Auf die Tourankündigung lassen Kraftklub mit "Ein Song reicht" auch ihr erstes neues Material seit fünf Jahren folgen. Die dynamische Hymne widmen die Chemnitzer ihren musikalischen Vorbildern.

"Verdammter Mike Skinner, Kate Nash, Lykke Li, Tame Impala und The Killers, Florence + The Machine", stimmen Kraftklub gemeinsam im Refrain ein und erklären dabei ihre Liebe zu ihren größten musikalischen Einflüssen. Dazu hat die neue Single "Ein Song reicht" aber noch einiges an Dynamik zu bieten: Auf die sanften Klangflächen zu Beginn des Songs folgt ein typisch basslastiger Part, über den Sänger Felix Brummer rappt - ähnlich seinem Vorbild Mike Skinner von The Streets - bevor die sehnsüchtige Hook und der Refrain den Song zur Hymne anschwellen lassen.

Auch das zugehörige Video unterstreicht mit seiner Schwarz-Weiß-Optik die nostalgischen Gefühle, die Brummer mit seinem Text heraufbeschwört: Er reflektiert den Werdegang der Band - und seinen eigenen.

"Ein Song reicht" ist die erste Single von ihrem kommenden, vierten Album "Kargo". Nach "Keine Nacht für Niemand" (2017) und der dazugehörigen Tour folgte Ende 2018 eine längere Pause der Band, in der sich Brummer seinem Soloprojekt Kummer widmen konnte.

Nach fast drei Jahren ohne Konzert sind Kraftklub mit ihrer neuen Platte ab November auch endlich wieder live zu sehen. Auf ihrer bereits angekündigten, ausgedehnten Tour besuchen sie 14 größere Städte, darunter absolvieren sie auch ein Auftritt in der Schweiz.

"Kargo" erscheint am 23. September und kann über Krasser Stoff in den verschiedenen Formaten und Bundles vorbestellt werden. Auch Karten für die kommenden Shows sind ab heute im Shop von Krasser Stoff zu finden.

Video: Kraftklub - "Kargo"

Cover: Kraftklub - "Kargo"

Live: Kraftklub

10.11. Kiel - Arena

11.11. Rostock - Stadthalle Rostock

12.11. Lingen - Emsland Arena

14.11. Hamburg - Sporthalle

15.11. Braunschweig - Volkswagenhalle

21.11. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

22.11. Münster - Halle Münsterland

25.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

26.11. Zürich - Halle 622

29.11. Köln - Palladium

01.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle

02.12. Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

03.12. Frankfurt/Main - Frankfurter Festhalle

04.12. Erfurt - Messehalle