Petrol Girls kündigen neues Album "Baby" an, streamen Single "Clown"

Foto: Martyna Wisniewska

Die Petrol Girls haben ihr drittes Album "Baby" angekündigt. Parallel gibt es daraus den Song "Clown" zu hören, der die feministische Punkband erneut dissonant und angriffslustig zeigt.

Was sich mit den ersten beiden Singles "Baby, I Had An Abortion" und "Fight For Our Lives" abzeichnete, setzt sich mit "Clown" fort: Petrol Girls klingen ein wenig giftiger, fordernder, zorniger als zuvor. Feedback und angespannter Gitarrensound legen gut vor, Ren Aldridges Gesang ist ein wütender Spott, der Refrain kratzt gar am Mathrock bis -core.

"Clowns zeigt wirklich die Stimmung und die musikalische Richtung eines Großteils des Albums", sagt Aldridge. "Der Song ist spielerisch, ein bisschen schräg und baut auf einem sich wiederholenden Riff auf. Es hat so viel Spaß gemacht, das Stück gemeinsam zu schreiben." Der Song begann voller komödiantischer Platzhalter, die auf "Stuck In The Middle With You" von Stealers Wheel anspielten ("We are the clowns from the left/ But they ain't joking on the right") und schließlich drin blieben. "Ich dachte mir, Moment mal, ich kann diese Texte einfach umschreiben und sie mit einer politischen Wendung versehen", so Aldridge. "Es fing als Witz an, aber ich denke, dass das, was ich damit sagen will, auch eine politische Bedeutung hat."

Neben einem Stream gibt es den neuen Titel auch in Form einer Liveaufnahme zu sehen, die die Band in den Middle Farm Studios filmen ließ, wo das zugehörige Album "Baby" mit Pete Miles als Produzent entstand. Die Platte erscheint am 24. Juni bei Hassle, Fans können sie vorbestellen, auch auf Vinyl und in Form von Merch-Bundles. Der Vorgänger "Cut & Stitch" ist schon drei Jahre erhältlich.

In den kommenden Monaten werden Petrol Girls auch einige Shows in den deutschsprachigen Ländern spielen. Infos zu Tickets gibt es auf der offiziellen Webseite der Band.

Video: Petrol Girls - "Clown" (Live Session)

Stream: Petrol Girls - "Clown"

Baby by Petrol Girls

Cover & Tracklist: Petrol Girls - "Baby"

01. "Scraps"

02. "Preachers"

03. "Feed My Fire"

04. "Baby, I Had An Abortion"

05. "Clowns"

06. "Unsettle"

07. "Fight For Our Lives" (ft. Janey Starling)

08. "Violent By Design"

09. "One Or The Other"

10. "Sick & Tired"

11. "Bones"

Live: Petrol Girls

13.05. Wiener Neustadt - Triebwerk

14.05. Nürnberg - Fight Back Festival

09.06. Jena - Café Wagner

11.06. Mannheim - Maifeld Derby

15.06. Dortmund - Junkyard

17.06. Leipzig - Beard Attack Fest

29.06.-03.07. Lärz - Fusion Festival

30.07. Trebur - Trebur Open Air

11.08. Nürnberg - Club Stereo

12.08. Chemnitz - AJZ Talschock

13.08. Gadebusch - KUT Sommerschlacht

02.09. Dessau - Save The Scene Festival