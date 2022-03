Serj Tankian kündigt Livealbum "Live At Leeds" an

Foto: George Tonikian

Serj Tankian wird ein Livealbum namens "Live At Leeds" veröffentlichen. Die Platte erscheint bereits Anfang April, einen kurzen Teaser gibt es schon zu hören.

Der Mitschnitt des neuen Livealbums dürfte noch aus dem Jahr 2008 stammen. Damals trat Serj Tankian mit seiner Band The F.C.C. - "Flying Cunts Of Chaos" - beim Zwillingsfestival Reading And Leeds in England auf, um sein erstes Soloalbum "Elect The Dead" live vorzustellen. Sein damaliges Bühnenoutfit mit Zylinder ist auch auf dem Albumcover von "Live At Leeds" zu sehen. Laut eines Tweets von Tankian kann man den Release bereits ab dem 8. April streamen, weitere Infos sollen folgen. Ein kurzer Ausschnitt von "Empty Walls" (live) bietet einen kleinen Vorgeschmack.

Schon Ende 2021 hatte Tankian das Livealbum "Live In Edmonton" veröffentlicht und damals bereits darauf hingewiesen, dass eine weitere Liveplatte folgen werde, damals aber noch keine Details genannt. Dass "Live At Leeds" wie sein in Kanada mitgeschnittener Vorgänger Coverversionen oder echte Raritäten mitbringt, ist nicht zu erwarten: Tankian hatte bei dem Konzert in Leeds lediglich fast das komplette "Elect The Dead"-Album gespielt und nur seinen Song "Money" mit Abbas "Money Money Money" vermischt.

Im Frühjahr 2021 hatte sich Tankian nach vielen Soundtrack- und Orchester-Arbeiten mit der EP "Elasticity" wieder einem Rock- und Metalsound zugewandt, wie ihn so ähnlich auch seine Band System Of A Down spielt. Letztere war im Herbst 2021 nach zweijähriger Livepause wieder aufgetreten und hatte dabei auch die Armenien-Solidaritätssongs "Protect The Land" und "Genocidal Humanoidz" auf die Bühne gebracht. Kurz darauf infizierte sich Tankian mit Corona, die Erkrankung verlief aber anscheinend harmlos.

Zuletzt war Serj Tankian an einer Benefizsingle für Afghanistan beteiligt, an der auch Tom Morello und weitere prominente Musiker mitwirkten.

Cover: Serj Tankian & The F.C.C. - "Live At Leeds"

Tweet: Serj Tankian veröffentlicht Teaser zu "Live In Leeds"