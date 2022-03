The Ocean interpretieren "Primal" von Lustmord für Tribute-Album

Foto: Andrew Faulk

Die Prog-Metal-Größen The Ocean haben den Lustmord-Titel "Primal" neu interpretiert. Die Neufassung ist Teil der Tribute-Compilation "The Others [Lustmord Deconstructed]".

Während das Original von "Primal" - erschienen ursprünglich 2009 auf dem Remixalbum "[The Dark Places Of The Earth]" des walisischen Dark-Ambient-Künstlers Brian Williams alias Lustmord - eine zehnminütige, düster dräuende Klangfläche ist, bauen The Ocean in ihrer "Primal [State Of Being]" getauften Neuinterpretation darauf im Mittelteil und am Ende einen anschwellenden Bandsound auf, der zunächst nur ein paar Gitarren hinzufügt, dann aber zu wuchtigem Prog-Metal anwächst. Unten hört ihr beide Versionen im Vergleich.

Der Song ist Teil des Tribute-Albums "The Others [Lustmord Deconstructed]", das am 1. April via Pelagic/Cargo erscheinen wird und das man im Pelagic-Shop vorbestellen kann. Darauf interpretieren Musiker:innen wie Årabrot, Mono, Ulver oder Zola Jesus Songs neu, die ursprünglich vom Lustmord-Album "[Other]" (2008) sowie den daran anknüpfenden Remix-Platten "[The Dark Places Of The Earth]" (2009) und "[Beyond]" (2009) stammen. Die neue Compilation gibt es auch im Rahmen eines üppigen Boxsets zusammen mit "[Other]", "[The Dark Places Of The Earth]" und "[Beyond]" zu kaufen, ebenfalls bei Pelagic.

In wenigen Wochen sind The Ocean als Special Guest der Karnivool-Europa-Tour live zu sehen, dazwischen spielen sie auch ausgewählte eigene Shows. Tickets gibt es bei Eventim.

Stream: The Ocean & Lustmord - "Primal [State Of Being]"

Stream: Lustmord - "Primal"

The Dark Places Of The Earth by Lustmord

Cover & Tracklist: V.A. - "The Others [Lustmord Deconstructed]"

01. Enslaved - "Eon"

02. Mono - "Er Eb Os"

03. Isahn - "Dark Awakening"

04. Jo Quall - "Prime"

05. Bohren & Der Club Of Gore - "Plateau"

06. HackeDePicciotto - "Trinity Past"

07. Ulver - "Godeater"

08. Jonas Renske - "Er Eb Os"

09. Zola Jesus - "Prime"

10. Spotlights - "Of Eons"

11. The Ocean - "Primal [State Of Being]"

12. Crown - "Element"

13. Jaye Jayle - "Er Eb Es"

14. Godflesh - "Ashen"

15. Steve Von Till - "Testament"

16. Årabrot - "The Last Days (See The Light)"

VISIONS empfiehlt:

Karnivool + The Ocean

01.05. Ludwigsburg - Scala

02.05. Frankfurt/Main - Batschkapp

04.05. Berlin - Huxley's Neue Welt

05.05. Hamburg - Markthalle

15.05. München - Backstage

16.05. Köln - Live Music Hall

Live: The Ocean

03.05. Jena - KuBa

04.06. Luzern - Sedel*

* mit Pg.Lost und Psychonaut