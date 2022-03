VISIONS Premiere: Indierocker Lazy Queen zeigen Video zu "Alcohol"

Foto: Stian Werme

Lazy Queen haben diesen Monat ihre zweite EP veröffentlicht. Jetzt bekommt ihre Single "Alcohol" ein passendes Musikvideo, das bei uns vorab gestreamt werden kann.

Lazy Queen kommen eigentlich aus Oslo. Gegründet haben sie sich jedoch in Brooklyn und sie sind auch immer noch sehr mit der DIY-Szene dort verbunden. So hat die Band ihren Sound zwischen Punk, Shoegaze und zeitgenössischem Pop, häufig erinnernd an eingängige Tracks von AFI oder dem Noise-Rock von Pabst, gefunden. Mit "A Human Reaction" haben sie nun ihre zweite EP veröffentlicht.

Die Single "Alcohol" glänzt vor allem mit ihrer eingängigen Hook, die nicht so schnell aus dem Kopf verschwindet. Partytauglich ist der energiegeladene Track auf jeden Fall. Das zeigt auch das Video, das Einblicke in eine Party gibt - wenn auch ziemlich blutig.

Kopf der Band Henrik García Søberg beschreibt, worum es im Song geht: "Kennst du das Gefühl, wenn sich das Leben unmöglich verwirrend und schwierig anfühlt und alles außer Kontrolle gerät, und dann, in einem plötzlichen Moment ärgerlicher Klarheit, erkennst du, dass die Antwort einfach eine sehr vernünftige Maßnahme ist, die du auf keinen Fall ergreifen willst; denn dieses süße Schwelgen im eigenen Elend ist einfach zu schön, um es loszulassen... ist ätzend, nicht wahr?"

Das Video schafft es, diesen Kontrollverlust auch in Bildern zu zeigen: Man sieht wie im Rausche tanzended Menschen, umrahmt von bunten flackernden Lichtinstallationen. Obwohl die vierköpfige Band schon am Anfang des Videos eigentlich zu betrunken zu sein scheint, startet die Party erstmal ausgelassen. Durch Alkohol und andere Drogen endet die Sause aber schnell in einer Katastrophe, bei der viele der Partygäste am Ende blutüberströmt auf dem Boden liegen.

"A Human Reaction" erschien am 18. April via Icons Creating Evil Art. Die erste Pressung der EP ist bereits ausverkauft, eine zweite Pressung ist aber in Arbeit und kann vorbestellt werden. Gegen Ende April sollen diese dann aber auch verschickt werden können.

Video: Lazy Queen - "Alcohol"

Cover & Tracklist: Lazy Queen - "A Human Reaction"



01. "Bed/Head"

02. "Â"

03. "Alcohol"

04. "Hūmäń"

05. "Detached, Together"

06. "Rėāçtįöń"

07. "Leech"

08. "Forget It (Outro)"