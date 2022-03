VISIONS Premiere: Scharping zeigen neue Single "Emily" mit Musikvideo

Foto: Marcus Wojatschke

Die Indieband Scharping bedient sich gerne an Retro- sowie Disco-Elementen und schafft damit einen eigenen Sound irgendwo zwischen Dancefloor und Stand-up-Bühne. Das Video zu ihrer dritten Singleauskopplung des Debütalbums gibt es schon heute bei uns zu sehen.

Nach ihrer nur digital veröffentlichten EP "Powerplay" aus 2019 hatten die Berliner Scharping endlich Zeit ihr Debütalbum "Unser Charping" aufzunehmen. Die Band rund um Kevin Kuhn (u.a. Die Nerven) hat irgendwo zwischen Humor und Musik seinen Platz gefunden und lässt uns gerne im Unklaren, ob und wie viel ihres Humors vielleicht doch ernst gemeint und was davon jetzt genau schwach- und was tiefsinnig ist.

Oft bedienen sich Scharping an vertrauten Stilelementen von verschiedensten Genres: von Heavy über Disco bis hin zu R&B kommen immer wieder Gegenläufiges zum Einsatz. In "Emily" passiert das sogar innerhalb eines Songs. Dort wechseln sich langsame, an Falcos Sprechgesang erinnernde Strophen, mit eingängige Riffs und einem catchy Refrain ab. "Emily Emily/ Ich kenne deinen Namen/ Emily/ Wo bist du?", singt die ganze Truppe im Chor. Und mittendrin ein Gitarrensolo, das auch aus einem Boston-Song stammen könnte.

Das dazugehörige Video mag vielleicht an ein Projekt aus der siebten Klasse erinnern, in dem Schüler:innen die unglaublich lehrreiche Aufgabe bekommen haben, ein Musikvideo zu drehen und dabei als einziges Equipment die Instrumente aus dem Musiksaal ("aber nehmt bitte nicht das Schlagzeug mit!") und eine DigiCam bekommen. Anders kann man sich das Herumgehampel im Grünen eigentlich nicht so wirklich erklären - außer dass es einfach Scharping sind.

Am 1. April - passender könnte es nicht sein - erscheint das Debütalbum "Unser Charping" via Glitterhouse. Neben "Emily" wird darauf unter anderem auch noch "Saelic", ein Cover eines mittelalterlichen Songs und die anderen Vorabsingles "I Smoke Me Fat" und "Alternative zur Umwelt" veröffentlicht. Das Album kann über Glitterhouse vorbestellt werden.

Video: Scharping - "Emily"