VISIONS Premiere: Sankt Otten streamen Album "Symmetrie und Wahnsinn" vorab

Foto: Sascha Göpel

Einen Tag vor der Veröffentlichung ihres 12. Studioalbums präsentiert das Osnabrücker Krautrock-Duo Sankt Otten "Symmetrie und Wahnsinn" exklusiv bei uns im Stream.

Darauf präsentieren Sankt Otten das nächste Stück aus ihrer Albumserie mit geometrischem Kontext. Im Juli 2020 war ihr aktuelles Album "Lieder für geometrische Stunden" erschienen, dass ebenfalls bei VISIONS Premiere feierte. "Symmetrie und Wahnsinn" knüpft dort an, startet jedoch recht ungewohnt und schwungvoll mit dem Opener "Hymne der melancholischen Programmierer".

Das geometrische Grundthema verarbeitet das Duo im weiteren Verlauf der Platte spielerisch. So lassen Sankt Otten in "Die glücklichen Unglücklichen" oder "Die Ordnung des Lärms" die Beats und Bässe im Kreis laufen und auch mal aus klassichen Strukturen ausbrechen. Die acht Songs auf "Symmetrie und Wahnsinn" sind zwischen zwei und zehn Minuten lang und unterstreichen so erneut die unkonventionelle und experimentelle Arbeit von Sankt Otten. Die Osnabrücker türmen ganze Soundgebäude Schicht für Schicht auf und bauen dabei das Fundament aus klassischen Sequenzern und Snythies, lassen aber bisweilen auch Gitarren erklingen, die beinahe schon dem Prog-Rock zuzordnen sind.

Für "Symmetrie und Wahnsinn" haben Sankt Otten erneut mit Rafael Anton Irisarri zusammengearbeitet. Das Cover baut auf dem vom Vorgänger "Lieder für geometrische Stunden" auf und wurde ebenfalls vom Designer Daniel Castrejòn entworfen. "Symmetrie und Wahnsinn" erscheint am 25. März über Denovali und kann in einer Vinyl- oder CD-Version dort bestellt werden.

Stream: Sankt Otten - "Symmetrie und Wahnsinn"

Cover & Tracklist: Sankt Otten - "Symmetrie und Wahnsinn"

01. "Hymne der melancholischen Programmierer"

02. "Die glücklichen Unglücklichen"

03. "Sei symmetrisch zu mir"

04. "Die Ordnung des Lärms"

05. "Luftspiegelung der Sentimentalitäten"

06. "In der Endlosschleife"

07. "Angekommen in der letzten Reihe"

08. "Bis das helle Licht uns holt"