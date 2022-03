VISIONS empfiehlt: Clutch kündigen Tour an

Foto: Dan Winters

Während die Ankündigung ihres neuen Albums noch auf sich warten lässt, geben Clutch bereits Tourtermine für den kommenden Winter bekannt - dann hoffentlich mit der bereits fertigen Platte im Gepäck.

Die Hard-/Stoner-/Blues-Rocker aus Germantown, Maryland hatten nämlich bereits im Sommer 2021 mit der Produktion ihres dreizehten Studioalbums begonnen - und waren im November rechtzeitig mit der Platte fertig geworden, um in ihrem Heimatland auf noch einige Konzerte zu spielen. Einige mitgefilmte Vorgeschmäcker auf den Nachfolger von "Book Of Bad Decisions" (2018) machten so auch über Youtube die Runde. Den Rest kriegen Fans dann wohl sehr bald zu hören, eine Tour für das Jahresende steht nämlich bereits fest.

Dann kommen Clutch auch für sieben Termine nach Deutschland. Tickets für die Shows im November und Dezember gibt es über Eventim. Die perfekte Einstimmung auf die lang ersehnten Konzerte bietet etwa ihre Streaming-Session "Live From The Doom Saloon - Volume IV" aus dem November 2021, die mittlerweile auch kostenfrei zur Verfügung steht.

Ihr noch aktuelles Compilation-Album "Weathermaker Vault Series Vol. 1" erschien Ende 2020.

VISIONS empfiehlt:

Clutch 2022

18.11. Hannover - Capitol

20.11. Hamburg - Markthalle

22.11. Berlin - Huxleys

23.11. München - Neue Theaterfabrik

06.12. Stuttgart - Longhorn

07.12. Frankfurt - Batschkapp

09.12. Köln - Live Music Hall