Primus arbeiten an EP, kündigen Rush-Tribute-Konzerte an

Die Alternative-Metaller Primus haben neue Musik in Arbeit. Einen Termin für die geplante EP gibt es noch nicht - dafür aber nun auch Konzerte in Europa, bei denen Primus die Prog-Legenden Rush covern.

In der Video-Interview-Reihe "Kyle Meredith with..." des gleichnamigen US-Musikjournalisten kam Primus-Sänger und -Bassist Les Claypool auch auf seine aktuellen musikalische Projekte zu sprechen. Demnach habe er einen 13-minütigen Song namens "Conspiranoia" mit Primus aufgenommen, der zusammen mit zwei anderen neuen Tracks auf einer Twelve-Inch erscheinen solle. "Im Prinzip wollten wir einfach nur einen einzelnenn gigantischen Song aufnehmen", so Claypool. "Aber man kann nicht nur einen Song veröffentlichen, also brauchten wir eine B-Seite. Also haben wir einen weiteren Song aufgenommen, aber weil der erste Song so gigantisch war, brauchten wir zwei Songs." Seine Band habe sich unter anderem gegen ein ganzes Album entschieden, weil sie nicht so viel Zeit zum Aufnehmen gehabt habe, aber auch aus pragmatischen Erwägungen: "Wie viele Leute sind dieser Tage schon offen für ein ganzes neues Album live? Wir haben die Rush-Sachen, unser ganzes Zeug, und wenn du eine Band über viele Jahre hinweg gesehen hast, willst du nicht unbedingt, dass sie sich hinstellen und einen Haufen neue Songs spielen."

Claypool sprach auch über ein nicht näher genanntes Animationsprojekt mit seinem The Claypool Lennon Delirium-Partner Sean Lennon sowie die Möglichkeit neuer Musik seiner Allstar-Band Oysterhead mit The Police-Schlagzeuger Stewart Copeland. Außerdem erinnerte er sich an seine gemeinsamen Tour-Erfahrungen mit Rush in den 90ern und sein Interesse an Musikern wie Peter Gabriel.

Anlass für das Thema war die "A Tribute To Kings"-Tour von Primus, bei der die Band Rushs 1977er Album "A Farewell To Kings" in voller Länge spielt. In den USA wird die erfolgreiche Tour im April fortgesetzt, nun gibt es endlich auch Termine für Europa, in deren Rahmen Primus auch drei Konzerte in Deutschland und der Schweiz spielen werden. Tickets gibt es bei Eventim und direkt bei der Band.

Das aktuellste Album von Primus ist das 2017 erschienene "The Desaturating Seven", für das sich Claypool vom 70er-Jahre-Kinderbuch "Die Regenbogenkobolde" hatte inspirieren lassen. Zuvor hatte seine Band schon 2014 den Filmklassiker "Charlie und die Schokoladenfabrik" als Inspiration für einen Quasi-Soundtrack genommen.

Video: Les Claypool im Interview über die geplante Primus-EP

Live: Primus ("A Tribute To Kings"-Rush-Tribute-Shows)

14.09. Berlin - Huxley's Neue Welt

18.09. München - Tonhalle

20.09. Zürich - Kaufleuten