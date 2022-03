Merchcowboy kündigt Benefiz-Sampler für die Ukraine an

Foto: Merchcowboy

Zusammen mit den Merchcowboys hat die Hamburger Punkrock-Band Montreal befreundete Künstler:innen für ein zweites Benefiz-Mixtape gewinnen können. Darunter prominente Gäste wie die Farin Urlaub, Madsen oder die Donots.

Bereits im vergangenen Dezember hatten der Merchandise-Vertrieb und Montreal einen Sampler zusammengestellt. Die Einnahmen gingen damals an Selbständige und Freiberufler aus der Kulturbranche, die durch den Lockdown hart getroffen wurden. Damals unterstützte man den Soli-Fond #handforhand.

Auch diesmal sollen die Einnahmen mit "Merchcowboy Mixtape Vol.2" an eine Organisation bzw. Kampagne gehen, nämlich den ukrainischen Ableger von #leavenoonebehind. Diese unterstützen dann lokale Initiativen und NGOs vor Ort. Das Mixtape wird als CD am 20. Mai erscheinen, eine Version auf recyceltem Vinyl soll dann im Juli folgen. Der Sampler selbst kann über den Merchcowboy-Shop vorbestellt werden. Aber auch Direktspenden sind möglich.

Als Unterstützer:innen konnten Montreal unter anderem die befreundeten Broilers, Die Toten Hosen, Donots, das Farin Urlaub Racing Team, Madsen und Smile And Burn gewinnen. Insgesamt sind 23 Künstler:innen und Bands auf dem Sampler vertreten. Montreal-Frontmann Hirsch erklärt die Intention der Band: "Die Auswirkungen des Angriffskriegs in der Ukraine sind eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Zig tausend Menschen sterben, werden verletzt und traumatisiert, Millionen sind auf der Flucht, Familien werden zerrrisen und das Land wird täglich mehr zerstört. Da ist es das Mindeste, dass wir versuchen, diesen Menschen mit Geld und Hilfsgütern zur Seite zu stehen." Und auch Merchcowboy-Geschäftsführer Carsten Ehrlich äußert sich zur brisanten Thematik: "Mit diesem starken Verbund aus 23 Bands/Musiker:innen, die wir auf dem Sampler versammelt haben, repräsentieren wir den starken Zusammenhalt in der Musikszene und rufen auf, sich solidarisch mit den Opfern des Ukraine-Kriegs zu zeigen. Mit dem Kauf dieses Benefiz-Samplers kommt das Geld an der richtigen Stelle an - unser Partner #LeaveNoOneBehind unterstützt Organisationen vor Ort und leistet direkte und schnelle Hilfe."

Cover & Tracklist: "Merchcowboy Mixtape Vol.2

Broilers - "Alles Wird Wieder Ok"

Das Pack - "Ein Toast" Deine Cousine - "Ein Bisschen Mehr Liebe"

Die Toten Hosen - "Unter Den Wolken"

Donots - "Stop The Clocks"

Farin Urlaub Racing Team - Die Perfekte Diktatur"

FIVA - "Phoenix"

Fury in The Slaughterhouse - Walk On"

Gentleman - "Time Out"

Itchy feat. The Baboon Show - "Womananarchist"

Jupiter Jones - "Das Zu Wissen"

Kapelle Petra - "An Irgendeinem Tag Wird die Welt Untergehen"

Madsen - "Sirenen"

Montreal - "Idioten Der Saison"

Patrice feat Mr Eazi, Jugglerz - "Tall Shade"

Schrottgrenze - "Sterne"

Shirley Holmes - "Affenhaus"

Smile And Burn - "Alle Verlieren"

Sondaschule - "Merkst Du Nicht..."

Sportfreunde Stiller - "Wie Lange Sollen Wir Noch Warten"

Turbobier - "Zgroße Schuach"

Wilhelmine - "Eins Sein"

Yaenniver - "Ich Setz Dir Ein Zeichen"

Wer die Menschen in der Ukraine finanziell unterstützen will, kann an die Aktion "Deutschland hilft" spenden. Sachspenden nimmt unter anderem die Tour D'Amour entgegen..