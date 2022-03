VISIONS empfiehlt: Exile On Mainstream Roadshows im April

Foto: Exile On Mainstream

Das Independent-Label Exile On Mainstream veranstaltet im April vier Shows, bei denen eine Auswahl der unter Vertrag genommenen Bands ihre harten Sounds aus Stoner, Noise, Sludge präsentiert.

Seit über 20 Jahren konzentriert sich das Label Exile On Mainstream auf eigensinnige Sounds irgendwo zwischen Noise, Post-Rock und Singer/Songwriter. Labelchef Andreas "Kanzler" Kohl betreibt Exile On Mainstream nicht hauptberuflich und steckt seine Zeit deshalb nur in Tonträger, die ihm persönlich gefallen. Entstanden ist so eine familienähnliche Struktur mit Künstler:innen, die versuchen, eine gemeinsame Basis zu finden, sowohl in geschäftlicher als auch in künstlerischer Hinsicht.

Einen Auswahl dieser Künstler:innen gibt es bei den anstehenden Exile On Mainstream Roadshows vom 13. bis zum 16 April. Bei insgesamt vier Veranstaltungen treten Gaffa Ghandi und das Duo Might auf. Der Sound der Dresdener Band Gaffa Ghandi wird vom Label beschrieben als "etwas dadaistische Herangehensweise an schrägen Stoner Rock, zitternder psychedelischer, instrumentaler Rap-Metal in einem Prog-Rock-ähnlichen Dunst". Might lassen verschiedenste Genres wie Black Metal, Doom und Sludge, Post-Rock und Shoegaze in ihren Sound einfließen. Confusion Master beschreiben ihr Genre selbst als "elektrischer Sabbath-Action-Doom" und werden das Line-up in Dresden, Berlin und Leipzig ergänzen. Eine Mischung aus Noise und Sludge bringen zusätzlich Treedeon bei der finalen Show in Leipzig mit ein.

Tickets für die Shows unter dem Motto "Love.Noise.Freedom." wird es jeweils an der Abendkasse geben. Bei TixForGigs gibt es zusätzlich Karten im Vorverkauf für die Shows in Hamburg und Leipzig.

VISIONS empfiehlt:

Exile On Mainstream Roadshow 2022

13.04. Hamburg - MS Stubnitz (Gaffa Ghandi, Might)

14.04. Dresden - Chemiefabrik (Gaffa Ghandi, Might, Confusion Master)

15.04. Berlin - BLO Ateliers (Gaffa Ghandi, Might, Confusion Master)

16.04. Leipzig - UT Connewitz (Gaffa Ghandi, Might, Confusion Master, Treedeon)