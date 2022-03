Arcade Fire kündigen neues Album "We" an, teilen Doppelsingle "The Lightning I + II"

Foto: Michael Marcelle

Die Indie-Rocker von Arcade Fire haben ihr erstes Studioalbum seit knapp fünf Jahren angekündigt. Daraus gibt es mit "The Lightning I" und "II" bereits die ersten Songs zu hören.

Die beiden Songs sind den Fans der Kanadier allerdings nicht völlig unbekannt. Erst diese Woche hatten Arcade Fire sie bei einem kurzfristig angesetzten Benefizkonzert für die Ukraine live gespielt und die Show im Netz gestreamt. So gab es auch danach Mitschnitte der Performance auf den sozialen Netzwerken zu sehen. Bei dem Konzert hatten Arcade Fire mit "Age Of Anxiety" einen weiteren neuen Song gespielt, der als Teil eines weiteren Songduos ebenfalls auf dem kommenden Album zu finden sein wird.

Die Songs gehören unverkennbar eng zusammen. So staret "The Lightning I" mit einer ruhigen Akustikgitarre und Win Butlers tragendem Gesang, ehe sich die Band zum gewohnten Sound mit ausufernden Arrangements und Streichern entwickelt. Der Song gewinnt dabei immer mehr an Dynamik bis er in "The Lightning II" in eine Art schnelleren Indie-Punk übergeht.

Im Zuge der Veröffentlichung der Studioversionen von "The Lightning" haben Arcade Fire ihr sechstes Studioalbum "We" angekündigt, das am 6. Mai bei Columbia/Sony erscheinen soll und ab sofort vorbestellt werden kann. Die Platte wurde unter anderem von Nigel Godrich, einem langjährigen Radiohead-Produzenten produziert. Über das neue Album sagte Butler, es sei "die längste Zeit, die wir jemals ununterbrochen mit dem Schreiben verbracht haben, wahrscheinlich sogar die längste überhaupt".

Ihr aktuelles Album war mit "Everything Now" im Juli 2017 erschienen. Danach hatte Frontmann Butler mehrfach angedeutet, neues Material geschrieben zu haben.

Video: Arcade Fire - "The Lightning I,II"

Stream: Arcade Fire - "The Lightning I"

Stream: Arcade Fire - "The Lightning II"

Cover & Tracklist: Arcade Fire - "We"

"Age of Anxiety I"

"Age of Anxiety II (Rabbit Hole)"

"Prelude"

"End of the Empire I-III"

"End of the Empire IV" (Sagittarius A*)

"The Lightning I"

"The Lightning II"

"Unconditional I" (Lookout Kid)

"Unconditional II" (Race and Religion)

"WE"