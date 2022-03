Placebo spielen exklusive Clubshow in Berlin, Tickets zu gewinnen

Foto: Placebo

Placebo spielen am Release-Tag ihres kommenden Albums "Never Let Me Go" ein intimes Konzert in Berlin - und mit etwas Glück könnt ihr dabei sein.

Placebo spielen eine Reihe von exklusiven Konzerten in fünf europäischen Haupstädten. Am 25. März sind Brian Molko und Stefan Olsdal dabei auch im Berliner Metropol zu Gast. Das Konzert im Zuge der Veröffentlichung ihres insgesamt achten Studioalbums "Never Let Me Go" war innerhalb von Minuten ausverkauft. Tickets gab es nur für diejenigen, die das Album der Band über die offizielle Webseite vorbestellt hatten - allerdings haben wir vier Tickets bekommen, die wir an euch verlosen dürfen.

"Never Let Me Go" ist das erste Album des Alternative-Duos seit dem 2013er-Album "Loud Like Love" und erscheint am 25. März. Seit der Ankündigung im vergangenen November gab es daraus bereits einige Songs zu hören: Neben "Beautiful James", "Surrounded By Spies" und "Try Better Next Time" zuletzt auch die aktuelle Single "Happy Birthday In The Sky". Neben einigen Songs aus "Never Let Me Go" dürfte es bei den Clubshows auch weitere Songs aus der fast 30-jährigen Bandgeschichte zu hören geben. Um das Erlebnis für ihre Fans "zu einem noch besseren Erlebnis" zu machen, werden die Konzerte "phone-free"-Shows sein. Das heißt, dass jede:r Besucher:in das Handy am Eingang der jeweiligen Location entweder abgeben oder sicher wegschließen muss. Ein ähnliches Konzept nutzt Jack White bereits seit längerer Zeit auf seinen Konzerten. Weitere Informationen zu den Konzerten sollen in Kürze folgen.

Wer keine Tickets für die Show ergattern konnte, kann sich bei Eventim noch mit Karten für die Herbsttour sichern.

Live: Placebo (2022) - exklusive Release-Show

25.03 Berlin - Metropol

VISIONS empfiehlt:

Placebo (2022)

01.10. Frankfurt - Festhalle

04.10. Stuttgart - Schleyerhalle

06.10. Berlin - Mercedes Benz Arena

19.10. Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

22.10. Hamburg - Barclaycard Arena

26.10. München - Olympiahalle

29.10. Zürich - Samsung Hall

02.11. Wien - Stadthalle

07.11. Köln - Lanxess Arena