Newsflash (Dropkick Murphys, Stöner, Full Force Festival u.a.)

+++ Die Dropkick Murphys haben ein Video zu ihrem Song "We Shall Overcome" geteilt. Der Song ist ein Protestlied, das eine wichtige Rolle in der US-Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 1960er-Jahre gespielt hat. Er wird noch heute weltweit gegen jede Art von Missständen verwendet. Auch im Video der Folk-Punk-Band steht der historische Kontext im Vordergrund. Man sieht zahlreiche Szenen von Demonstrationen und Bürgerrechtlern, zudem beginnt der Song mit einem Ausschnitt der Rede, die Robert F. Kennedy im April 1968 nach dem Attentat auf Martin Luther King gehalten hatte. Darin betont der Bruder des ermorderten US-Präsdienten die Notwendigkeit der USA nach Zusammenhalt. Der Mord an Kennedy selbst, wird als Ende einer durch Jugendlichkeit, Optimismus und Fortschrittsglauben charakterisierten Ära gedeutet. "We Shall Overcome" war bereits im April vergangenen Jahres auf dem aktuellen Album "Turn Up That Dial" enthalten. Damit wollen die Dropkick Murphys im Frühjahr 2023 auch endlich wieder auf Tour gehen, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Dropkick Murphys - "We Shall Overcome"

Live: Dropkick Murphys (2023)

Stream: Stöner - "Party March"

Live: Stöner (2022)

+++ Das Full Force Festival hat weitere Acts für dieses Jahr bestätigt. Unter anderem ergänzen nun Comeback Kid, Landmvrks, und Wargasm das Line-Up. Als Headliner sind bereits Bullet For My Valentine, Heaven Shall Burn, The Ghost Inside, Beartooth und Stick To Your Guns bestätigt. Laut Pressemitteilung gehen die Veranstaltenden in diesem Jahr von einer normalen Festival-Saison ohne große Einschränkungen aus. Das Full Force Festival findet vom 24. bis zum 26. Juni auf dem Veranstaltungsgelände Ferropolis zwischen Leipzig und Berlin statt. Tickets gibt es auf der Webseite des Festivals zu kaufen.

Tweet: Full Force bestätigt weitere Acts

Live: Full Force Festival 2022

+++ Arcade Fire haben bei einem Benefizkonzert für die Ukraine in New Orleans zwei unveröffentlichte Songs gespielt. Die Show war kurzfristig angekündigt wurden und basierte auf dem "Bezahl-was-du-willst"-Prinzip. Alle Einnahmen kommen der ukrainische Bevölkerung durch humanitäre Organisationen zugute. Das Konzert wurde live bei Instagram und Tiktok übertragen, sodass einige Fans Mitschnitte der neuen Songs veröffentlicht haben. Dabei spielt die Band um Win Butler die Songs "Lightning I,II" und "Age Of Anxiety". In "Age Of Anxiety" sind Ausschnitte aus "Memories Of The Age Of Anxiety" zu hören, einem Song den Arcade Fire im vergangenen April für eine Meditations-App komponiert hatten. Genauere Informationen zu einem eventuellen neuen Album gibt es bislang nicht, allerdings hatte die Band bereits im November 2020 mit "Generation A" einen weiteren neuen Song in der Show von US-Moderator Stephen Colbert gespielt. Ihr aktuelles Album "Everything Now" war 2017 erschienen.

Tweet: Arcade Fire - "The Lightning I,II"

Tweet: Arcade Fire - "Age Of Anxiety"

ARCADE FIRE NEW SONG - "Age of Anxiety" a good jam pic.twitter.com/XytP0lwjzP — #ConcertPeople (@Concert_People) March 15, 2022

+++ Fontaines D.C. haben eine kostenlose St.-Patrick's-Day-Show angekündigt. Das Konzert soll am 17. März in Dublin stattfinden und wird außerdem im Livestream verfügbar sein. Die Band wird dann Tracks aus ihrem kommenden Album "Skinty Fia" vorstellen, das am 22. April erscheint. Außerdem soll ein kurzer Film gezeigt werden, der sich mit den prägenden Jahren der Dubliner Band beschäftigt. Um den Link zum Stream zu erhalten, kann man sich auf der Webseite von Jameson Whiskey, die das Konzert in Kollaboration mit der Band veranstalten, registrieren. Diesen Monat veröffentlichten Fontaines D.C. bereits eine Coverversion von U2s Klassiker "One", außerdem starten sie auch ihre Tour in und um Deutschland. Tickets dafür gibt es unter anderem bei Eventim.

Tweet: Fontaines D.C. kündigen Livestream an

This St. Patricks Day, we'll be doing a live stream with @jamesonwhiskey from Dublin, to you, wherever you are. Register now for a free ticket. ☘️ https://t.co/IWrkqmZOBD pic.twitter.com/qFr9kepHsT — Fontaines D.C. (@fontainesdublin) February 19, 2022

Live: Fontaines D.C. (2022)

+++ Simple Plan haben ihr neues Album "Harder Than It Looks" angekündigt. Der Nachfolger des 2016 erschienen Albums "Taking One For The Team" soll am 6. Mai erscheinen. Zusätzlich haben sie ihre dritte Vorabsingle "Congratulations" veröffentlicht. "Es war großartig, zu unseren Wurzeln zurückzukehren und ohne Umschweife das zu verinnerlichen, was diese Band für so viele Menschen zu etwas Besonderem gemacht hat: lustige, eingängige, ehrliche und emotionale Songs, mit denen man sich nicht so allein fühlt, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Hoffnung geben. Wir können es kaum erwarten, dass die Welt diese neuen Songs hört und wir sie überall live spielen können", erklärt die Band in einem Statement. Das Album kann hier vorbestellt werden.

Video: Simple Plan - "Congratulations"

Stream: Simple Plan - "Congratulations"

Cover & Tracklist: Simple Plan - "Harder Than It Looks"



+++ Husten haben ihre Neue Single "Dasein" zusammen mit Sophie Hunger veröffentlicht. Das Bandprojekt von Gisbert zu Knyphausen, Moses Schneider (Produzent für u.a. Beatsteaks, Turbostaat, Kreator, Tocotronic) und "Der dünne Mann" haben im letzten Jahr bereits die Singles "Weit leuchten die Felder" und "Der hier wird weh tun" veröffentlicht. Nach einigen EPs könnte die Band nun vielleicht ein Album veröffentlichen: "Hättet ihr Lust auf ein Husten-Album?", fragen sie ihre Fans bei Instagram. Bei den anstehenden Auftritten im deutschsprachigen Raum, würden sich die Fans sicherlich über weitere neue Songs freuen. Tickets für die Shows gibt es unter anderem bei Eventim.

Video: Husten - "Dasein" (mit Sophie Hunger)

Stream: Husten - "Dasein" (mit Sophie Hunger)

Instagram-Post: Husten veröffentlichen "Dasein"

Live: Husten (2022)

+++ In Kürze soll ein weiteres bisher unveröffentliches Album von Prince erscheinen. Das hat Third Man Records-Mitbegründer Ben Blackwell in einem Interview mit dem Mojo verraten: "Wir werden es endlich rausbringen". Zudem betonte er, die Zustimmung der Nachlassverwaltung des 2016 verstorbenen Künstlers eingeholt zu haben. Prince hatte das Album bereits 1986 unter seinem Alter-Ego Camille aufgenommen und produziert, jedoch nie veröffentlicht. Einige der Songs waren auf seinem neunten Studioalbum "Sign O' The Times" von 1987 enthalten, während "Rebirth Of The Flesh" erst 2020 auf der posthumen Deluxe-Version zu hören war. Bisher gibt es noch keine Information zur Aufmachung oder einem Releasedatum des Albums. Allerdings soll das Album unter dem Namen Camille statt Prince veröffentlicht werden. Erst im vergangenen Juli war mit "Welcome 2 America" ein weiteres unveröffentlichtes Prince-Album erschienen.

Tracklist: Camille (Prince) - "Camille"

+++ Um in die Rock'n'Roll-Hall Of Fame aufgenommen zu werden, muss man ein Rock'n'Roll-Album machen. So sieht es zumindest US-Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton. Nachdem sie neben Künstler:innen wie unter anderem Eminem, Beck, Rage Against The Machine oder Devo für eine Aufnahme nominiert wurde, lehnte die 76-Jährige auf Twitter dankend ab: "Auch wenn ich mich sehr geschmeichelt fühle [...] habe ich nicht das Gefühl, dass ich dieses Recht verdient habe. Ich möchte wirklich nicht, dass Stimmen wegen mir verloren gehen, also muss ich mich respektvoll zurückziehen." Jedoch betonte Parton auch, dass die Nominierung sie "darin bestärkt habe, ein Rock-Album zu machen". Daraufhin bekam sie auch schon prominente Hilfe angeboten: Steve Albini würde die Rolle des Produzenten einnehmen. So kann man zumindest seine Antwort deuten - "Do you like analog recording?" twitterte er. Albini hat bereits mit Bands wie Nirvana, den Pixies, PJ Harvey oder den Manic Street Preachers gearbeitet. Eine Zusammenarbeit mit Parton dürfte jedoch selbst für einen Produzenten seiner Größe eine ganz neue Erfahrung sein. It's a long way to the top...

Tweet: Dolly Parton verzichtet auf Rock'n'Roll-HoF-Nominierung