Converge kündigen "Bloodmoon"-Konzerte an

Foto: Emily Birds

Die Hardcore-Veteranen Converge werden ihr aktuelles Album "Bloodmoon: I" hierzulande auf die Bühne bringen. Auch die Kooperationspartner Chelsea Wolfe, Ben Chisholm und Stephen Brodsky werden dabei mit von der Partie sein.

Ende 2021 hatten Converge ihr gefeiertes neues Album "Bloodmoon: I" veröffentlicht. Darauf hatte die vierköpfige Hardcore-Institution ihr Können mit Gothrock-Königin Chelsea Wolfe, ihrem Kollegen Ben Chisholm und de musikalischen Alleskönner Stephen Brodsky (Cave In, Mutoid Man) zusammengeworfen, um düstere und dramatische Metal-Hymnen wie "Blood Moon" und "Coil" zu inszenieren.

Gemeinsam kommt das Kollektiv nun im Sommer auch nach Europa, um seine Songs dort bei ausgewählten Konzerten vorzustellen. Neben einem Auftritt beim dänischen Roskilde Festival stehen unter anderem auch je ein Konzert in Wiesbaden und Berlin auf dem Programm. Tickets für die beiden Auftritte, bei denen Hexvessel als Special Guest dabei sind, gibt ab Montag, den 14. März um 11 Uhr bei Eventim.

Die Bloodmoon-Kooperation hatte 2016 auf dem niederländischen Roadburn Festival begonnen, wo die sieben jetzigen Kooperationspartner sowie Steve von Till (Neurosis) gemeinsam Converge-Songs in neuen, düster-elegischen Versionen auf die Bühne gebracht hatten. Daraus hatten sich 2019 schließlich Albumsessions In Kurt Ballous God City Studio entwickelt, in der Pandemie stellte die Musiker:innen-Gemeinschaft die Platte dann auf Distanz fertig.

Live: Converge + Hexvessel ("Bloodmoon"-Shows)

27.06. Wiesbaden - Schlachthof

01.07. Berlin - Astra Kulturhaus