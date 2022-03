VISIONS Premiere: Hot Lunch zeigen Video zu "She Wants More", kündigen Neuauflage von Debüt an

Foto: Scott Haney

Die Stoner- und Proto-Metaller Hot Lunch verpassen ihrem nach der Band benannten Debütalbum eine Reissue und zeigen erneut ihre Affinität zum Skate-Punk.

Bereits 2013 hatten die Kalifornier ihr Debütalbum "Hot Lunch" veröffentlicht, das zwischen reißerischem und wütendem Punk und neunminütigen Prog-Songs eine große Bandbreite abdeckte. Kurz nach dem Erscheinen des Albums nahm sich Regisseur Doug Avery den Song "She Wants More" vor und drehte ein passendes Musikvideo. Zur Neuauflage des Albums stellen Hot Lunch das Video einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Das Video beginnt zunächst mit dem Bandnamen und -logo, bevor die Skyline von San Francisco zu sehen ist. Und dann geht's auch schon los: Im Clip selbst wechseln sich intensive Performances der Band im Proberaum und auf der Bühne mit Szenen aus Skateparks und anderen Spots ab, an den die Band gerne ihr Unwesen treibt. Die Bilder unterstreichen den rumpelnden aber schnellen Drive des Songs, der sich irgendwo zwischen den Ramones, The Who und Lemmy wiederfindet. Doch vor allem der treibende Bass von Charlie Karr im Zusammenspiel mit Drummer Rob Apler gibt dem Song auch einen zusätzlichen groovigen Stoner-Vibe.

Die Neuauflage von "Hot Lunch" gibt es in verschiedenen und neuen Vinyl-Variationen, unter anderem im transparenten Neon-Grün und Rot oder auch in einer exlusiven schwarzen Tespressung. Die Platten gibt es über den Shop von Hevy Psych.

Video: Hot Lunch - "She Wants More"

Cover & Tracklist: Hot Lunch - "Hot Lunch"

01. "Handy Denny"

02. "Killer Smile"

03. "Ripped at the Seam"

04. "Knife Edge"

05. "Lady Of The Lake"

06. "You're Alright"

07. "She Wants More"

08. "Tragedy Prevention"

09. "Gold Lyre"

10. "Monks On The Moon"