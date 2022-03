Beatsteaks kündigen Sommer-Konzerte an

Foto: Beatsteaks

Neben ihren Shows bei den Zwillingsfestivals Rock Am Ring und Rock Im Park spielen die Beatsteaks insgesamt elf weitere Konzerte.

Länger war es ruhig um die Berliner Alternativerocker, doch die Beatsteaks werden im kommenden Sommer nicht nur bei Rock Am Ring und Rock Im Park auftreten und neben ihren beiden bereits ausverkauften Heimspielen in der Berliner Wuhlheide weitere Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen. Das hat die Band jetzt auf ihren Kanälen in den sozialen Netzwerken bekanntgegeben. Bereits in den letzten Tagen hatte sie eine Ankündigung immer wieder angeteasert und dabei Bildunterschriften wie "Irgendwas is im Busch" genutzt.

"Uns ist bewusst, dass in der momentanen Lage unserer Welt die Prioritäten sicher nicht auf Musik oder Konzerten liegen. Dennoch stellen diese für uns eine der besten Möglichkeiten dar einen Unterschied zu machen, wenngleich auch indirekt", schreibt die Band zur Ankündigung und erhält von den Fans großen Zuspruch.

Die elf (weiteren) Konzerte werden von einer Show beim Potsdamer Waschhaus Open Air eröffnet und sollen Mitte Juli in Paderborn beendet werden. Tickets für die Sommer-Konzerte der Beatsteaks gibt es ab dem 11. März um 10 Uhr bei Beatstuff und "allen anderen VVK-Stellen".

Zuletzt hatten die Beatsteaks ihre "Wohnzimmer"-EP von 2002 erstmals digital und auf Vinyl herausgebracht. Zudem veröffentlichten sie im Dezember 2020 die Cover-EP "In The Presence Of" und haben ihrer Version des Velvet Underground-Songs "After Hours" auch ein Video folgen lassen - damit machten sie gleichzeitig auf die Situation der Livebranche während des Lockdowns aufmerksam. Ihr aktuelles Album "Yours" war im September 2017 erschienen.

Instagram-Post: Beatsteaks kündigen Konzerte im Sommer an

Live: Beatsteaks (2022)

19.05. Potsdam - Waschhaus Potsdam Open Air

30.05. Saarbrücken - Garage

31.05. Zürich (CH) - Volkshaus

02.06. Karlsruhe - Substage

03.06. Nürnberg - Rock im Park

05.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

09.06. Hamburg - Stadtpark

10.06. Wolfsburg - Hallenbad

11.06. Dresden - Junge Garde

17.06. Wien (AT) - Arena

24.06. Köln - E-Werk

01.07. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

02.07. Berlin - Wuhlheide | ausverkauft

15.07. Paderborn - Schloß- und Auenpark