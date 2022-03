The Black Keys kündigen neues Album "Dropout Boogie" an, veröffentlichen Single "Wild Child"

Foto: Joshua Black Wilkins

Pünktlich zum 20. Jubiläum ihres Debüts kehren The Black Keys mit "Wild Child", der ersten Singleauskopplung ihres kommenden Albums "Dropout Boogie", zum nüchternen Bluesrock vergangener Tage zurück.

Erst im Mai 2021 veröffentlichten die Black Keys ihr aktuelles Album "Delta Kream", was mit seinen Hill-Country-Blues-Covern allerdings eher als eine Huldigung des Bluesrocks im Allgemeinen zu verstehen ist, dessen Wurzeln in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Mississippi-Delta liegen.

Wie zuletzt bei der Rock'n'Roll-Frischzellenkur von "Let's Rock" (2019) stehen für Dan Auerbach und Patrick Carney nun also wieder eigene Songs auf dem Plan. Ihr 11tes Studioalbum "Dropout Boogie" erscheint am 13. Mai über Nonesuch/Warner - und damit nur einen Tag vor dem 20. Jahrestag des Debütalbums der Bluesrocker, "The Big Come Up".

Wie die Leadsingle und Opener "Wild Child" bereits andeutet, kehren die Black Keyes mit krachigen Blues-Garage-Riffs auch wieder etwas zu dem Sound ihrer Anfangstage zurück - wenn auch nicht mehr so dreckig produziert. Außerdem können die beiden mit gezielter Funk-Anbindung in dem Track überraschen.

Die ersten Ideen für die Platte seien wie immer in Auerbachs Easy Eye Sound Studio in Nashville ausgearbeitet worden, aber erstmalig waren nun mehrere musikalische Mitstreiter gleichzeitg bei den Aufnahmen ihres Albums zu Gast, darunter der legendäre ZZ Top-Gitarrist Billy Gibbons, Garagerocker und Produzent Greg Cartwright sowie Kings Of Leon-Produzent Angelo Petraglia.

Ein zugehöriges Musikvideo zu "Wild Child" soll noch am Abend erscheinen, wie die Band in einem Teaser über Twitter mitteilte.

"Dropout Boogie" kann bereits über den UK-Shop der Bandseite bereits vorbestellt werden.

Stream: The Black Keys - "Wild Child"

Tweet: Teaser für "Wild Child"

Our new single “Wild Child” will be available tonight at 9pm PT / 12am local. Watch the official “Wild Child” music video premiering on March 10 at 8am PT.



Stay tuned for a very special announcement at 9pm PT tonight! https://t.co/cfJ1rs5p7T pic.twitter.com/6uTaB6po0p — The Black Keys (@theblackkeys) March 9, 2022

Cover: The Black Keys - "Dropout Boogie"