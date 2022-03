King Gizzard & The Lizard Wizard kündigen neues Album "Omnium Gatherum" an, teilen erste Single

Foto: Jason Galea

Mit dem 20ten Album der Psychrocker King Gizzard & The Lizard Wizard soll nun auch die Jam-Periode der Band beginnen - die 18-minütige Leadsingle "The Dripping Tap" unterstreicht diese Vorhaben mehr als eindrucksvoll.

Ende 2020 mischte die australische Psych-Garage-Hochleistungsfabrik das Internet auf, indem sie sechs Alben für 2021 andeutete. Ein mehr als ambitioniertes Unterfangen, aber nach den fünf Alben von 2017, ist King Gizzard & The Lizard Wizard schließlich einiges zu zuzutrauen. Am Ende wurden es "nur" die beiden Studioalben "L.W." und "Buttferfly 3000" sowie die dazugehörige Remix-Platte "Butterfly 3001" und das Live-Album "Live At Levitation '14 And '16".

Dass sie ihren Tatendrang des letzten Jahres anscheinend in einem oppulenten Doppelalbum verpacken wollen, deuten die Australier nun mit der ersten Single ihres kommenden 20ten Studioalbums "Omnium Gatherum" an. Die geht nämlich nicht nur satte 18 Minuten, sondern zeigt auch das Konzept der neuen Platte auf, das wohl als eine Möglichkeit dient, Songs zu veröffentlichen, die nicht auf ältere Alben passten. So beginnt "The Dripping Tap" lediglich mit einer zurückgelehnten Orgel und dem Weirdo-Boogie von "Fishing For Fishies", nur um nach einer Minute zu einem epischen Psych-Monstrum mit Kraut-Motorik und gefühlt tausend Gitarren zu explodieren. Nach sechs Minuten setzt wieder eine Art "Refrain" ein, der an den Garage-Psych-Pop des aktuellen Murlocs-Album "Bittersweet Demons" erinnert - der Band von Sänger/Gitarrist/Mundharmonika-Spieler Cook Craig.

Frontmann Stu Mckenzie erklärt die Aufnahme des Albums in einem Statement: "Diese Sessions fühlten sich bedeutsam an. Bedeutend, weil es das erste Mal war, dass alle sechs Gizzards nach einer außergewöhnlich langen Zeit der Abgeschiedenheit wieder zusammenkamen. Bedeutend, weil es die längste Studioaufnahme war, die wir je veröffentlicht haben. Bedeutend, weil es (ich glaube) die Art und Weise, wie wir Musik schreiben und aufnehmen, verändern wird - zumindest für eine Weile... Ein Wendepunkt. Ein Prüfstein. Ich glaube, wir treten jetzt in unsere 'jammige Periode' ein. Es fühlt sich gut an." "Omnium Gatherum" wäre damit das erste Album nach "Infest The Rats' Nest", das die Band nach der Pandemie im selben Raum aufnehmen konnte. "Wir haben beschlossen, dass dies unser klassisches, ausuferndes 'Doppelalbum' ist", ergänzte Mackenzie. "Unser weißes Album, auf dem alles möglich ist."

Die Platte soll über das bandeigene Label KGLW erscheinen. Vorbestellungen für "Omnium Gatherum" beginnen am 22. März - ein Veröffentlichungsdatum ist aber noch nicht bekannt.

Im Juni und August kommen die Australier - eventuell mit ihrer neuen Platte im Gepäck - für sechs Konzerte nach Deutschland, darunter ein Auftritt beim Maifeld Derby. Tickets gibt es unter anderem bei Eventim.

11.06. Mannheim - Maifeld Derby

14.06. Berlin - Tempodrom

09.08. Leipzig - Parkbühne

10.08. München - Tonhalle

23.08. Köln - E-Werk

24.08. Hamburg - Markthalle