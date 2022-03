Porcupine Tree veröffentlichen neuen Song "Of The New Day", geben Albumdetails bekannt

Foto: Alex Lake

Die zweite Singleauskopplung des kommenden Albums von Porcupine Tree ist eine trügerische Ballade mit mathematischem Unterboden.

Anfang November war die Sensation perfekt: Die Progrock-Institution Porcupine Tree um Steven Wilson gab bekannt, 2022 ihr erstes Album seit 2009 zu veröffentlichen. Mit der Ankündigung folgte auch die erste Single "Harridan", die durchaus an frühere Veröffentlichung der Band erinnerte. In die gleiche Kerbe schlägt nun der neue Song "Of The New Day".

Darin beginnt Wilson mit zartem Gesang und leichter Gitarrenbegleitung, bevor der Song erst im zweiten Teil aufbricht und sich langsam zu einem kraftvollen Instrumental-Stück entwickelt. Wie "Harridan" wird "Of The New Day" auf "Closure/Continuation" zu finden sein, wie die Band mit der zeitgleich zur Veröffentlichung von "Of The New Day" enthüllten Tracklist bekanntgab. "Closure/Continuation" erscheint am 24. Juni und kann weiterhin in diversen Varianten vorbestellt werden.

Wilson kommentiert den neuen Song so: "'Of The New Day' ist ein Song über Wiedergeburt aus der Dunkelheit. Er klingt trügerisch simpel, eine erkennbar untypische Porcupine-Tree-Ballade. Jedenfalls bis man merkt, dass die Taktlängen dauernd variieren; normale 4/4-Zählzeit mündet in 3/4, dann in 5/4, in 6/4 und in 11/4, sodass der Track nie in einer Taktart verharrt." So hofft Wilson zumindest, dass sich durch die mathematische Grundidee, nicht das "Gefühl einstellt, wir wollten nur für den Selbstzweck clever sein oder Technik über Musikalität stellen. Außer natürlich man möchte sich genau auf diesen Aspekt der Komposition konzentrieren".

Procupine Tree gehen im Herbst auf Tour. Für ingesamt fünf Konzerte machen sie im deutschsprachigen Raum Halt. Tickets für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

Video: Porcupine Tree - "Of The New Day" (Lyric Video)

Stream: Porcupine Tree - "Of The New Day"

Cover & Tracklist: Porcupine Tree - "Closure/Continuation"

01. "Harridan"

02. "Of The New Day"

03. "Rats Return"

04. "Dignity"

05. "Herd Culling"

06. "Walk The Plank"

07. "Chimera's Wreck"

VISIONS empfiehlt:

Porcupine Tree

21.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle

23.10. Wien (AT) - Gasometer

04.11. Stuttgart - Porsche-Arena

06.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

09.11. Zürich (CH) - Halle 622