Placebo streamen neuen Track "Happy Birthday In The Sky"

Foto: Mads Perch

Auf der finalen Single des kommenden Albums "Never Let Me Go" widmen sich Placebo wieder ihrer Königsdisziplin: Herzschmerz.

Nach dem sich die Auskopplungen "Surrounded By Spies", "Beautiful James", "Try Better Next Time" mit Themen wie Verantwortung, technischem Überfluss und der Umweltzerstörung befassten, wird es im herzzerreißenden "Happy Birthday In The Sky" wieder gewohnt persönlich - und gefühlvoll.

Im Gegensatz zu den wabernden Synth-Hymnen der vorherigen Singles klingt das Alternativ-Duo wieder etwas zurückgenommener und lässt den Track nur mit einem kühlen Riff und Brian Molkos eindringlichem Gesang beginnen. Aber schon noch einer Minute lassen Placebo "Happy Birthday In The Sky" mit verzerrten Gitarren und Piano fast schon orchestral explodieren, nur um den Song kurz darauf wieder auf den dramatischen Gesang zu reduzieren.

Über die neue Single sagte Frontmann Molko: "'Happy Birthday In The Sky' ist für mich einer der herzzerreißenden Momente auf dem Album. 'Happy Birthday In The Sky' ist eine Phrase, die ich schon seit geraumer Zeit verwende. Wenn ich Leuten, die nicht mehr bei uns sind, zum Geburtstag gratuliere, vermittelt das die Art von Herzschmerz, die wir, glaube ich, sehr, sehr gut rüberbringen können." Molko fuhr fort: "Du kennst dieses Gefühl des Verlustes, dieses Gefühl der Verzweiflung. Es ist, als ob dir ein Teil deines Körpers und deiner Seele ungerechterweise entrissen worden ist. Und man schmachtet und schmachtet und wartet. Ich denke, das ist so direkt und emotional so intensiv, dass es dem Hörer wirklich etwas sehr Starkes vermitteln wird."

Placebos erstes Album nach fast zehn Jahren, "Never Let Me Go", erscheint am 25. März über So/Rough Trade und kann über die Bandwebseite vorbstellt werden.

Im Oktober und November kommen Placebo mit ihrem neuen Album dann auch auf das europäische Festland. Tickets für die Shows gibt es unter anderem bei Eventim.

Visualizer: Placebo - "Happy Birthday In The Sky"

VISIONS empfiehlt:

Placebo 2022

01.10. Frankfurt, Festhalle

04.10. Stuttgart, Schleyerhalle

06.10. Berlin, Mercedes Benz Arena

19.10. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

22.10. Hamburg, Barclaycard Arena

26.10. München, Olympiahalle

29.10. Zürich, Samsung Hall

02.11. Wien, Stadthalle

07.11. Köln, Lanxess Arena