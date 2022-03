VISIONS Premiere: Fheels zeigen Video zu "Phil The Beggar"

Foto: Sophie Schwarzenberger

Im animierten Kurzfilm zur neuen Singleauskopplung "Phil The Beggar" erzählt die Blues- und Hardrock-Band Fheels die Geschichte vom Aussteiger Phil und stellt die fundamentalen Fragen des Lebens.

Das Hamburger Quartett gibt sich dabei nicht mit leichten Themen zufrieden. In ihrer aktuellen Single "Sharp Dressed Animals" behandeln Fheels die Themen Sexualität und Behinderung. Sänger Felix Brückner ist seit einem Snowboard-Unfall querschnittsgelähmt - das hindert ihn aber weder daran Konzerte zu spielen, noch daran seine Sexualität auszuleben und darüber Songs zu schreiben.

In "Phil The Beggar" lassen sie ihren Protagonisten eine Wandlung vom erfolgreichen Geschäftsmann zum Obdachlosen durchmachen. Dabei erlebt Phil "wahre" Freiheit und erkennt für sich selbst, dass nicht er der Bemitleidenswerte ist, sondern im Grunde die gesamte Gesellschaft. Nur er erlebt wahre Freiheit und muss sich keine Gedanken um den Alltagsstress mit seinem permanenten Termindruck machen. Allerdings legt die Band auch Wert darauf, Obdachlosigkeit nicht zu relativieren oder gar zu glorifizieren. Laut Presseinfo soll "Phil The Beggar" die "Inkarnation des Ausbruch aus der Fremdsteuerung" verdeutlichen.

Musikalisch rücken Fheels hier etwas von ihrem bewährten Rocksound ab. Zwar sind auch auf "Phil The Beggar" die härteren und zum Teil auch bluesartigen Gitarren zu hören, allerdings dominieren zu Beginn des Songs vor allem Orgelkänge, dissonante Gesänge und eine dystopisch Atmosphäre.

Die Arbeiten zu dem aufwendige Musikvideo erstrekcen sich über vier Jahre, sodass es eher einem Kurzfilm gleicht. Regisseur Ramon Springer sagte zu der großen künstlerischen Freiheit, die ihm die Band dabei gelassen hat: "Das Musikvideo [...] war für mich eine große Herausforderung, zwischen kreativer Freiheit, Machbarkeit, Aufwand und Ausdauer. [...] Ich hatte noch nie ein so ambitioniertes Projekt in Eigenregie und völliger künstlerischer Freiheit übernommen." Besonders die Dramaturgie lag dem Videokünstler dabei am Herzen: "Ich hatte von Anfang an dramatische, atmosphärische Schwarz-Weiß Bilder im Kopf. Ich wollte eine Geschichte erzählen, in denen spärlich beleuchtete Räume und eine düstere Umgebung die missliche Lage des Protagonisten transportieren." Auch habe er sich bewusst für eine etwas abstrakte Gestaltung entschieden, um dem Publikum "Spielraum für Assoziationen" zu lassen.

"Phil The Beggar" ist nach "Mr. Elephant" und "Sharp Dressed Animal" die dritte Vorabveröffentlichung vom kommenden Album "Lotus", dass am 1. April über Superlaut/Edel erscheint. Zudem haben Fheels erste Konzerte für das Frühjahr 2022 bestätigt, Tickets gibt es bei den örtlichen Veranstalter:innen und Locations.

Video: Fheels - "Phil The Beggar"

Live: Fheels (2022)

02.04. Hamburg - Logo

08.04. Hildburghausen - Molle

09.04. Nürnberg - MUZclub