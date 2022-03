VISIONS Premiere: Nyos zeigen Video zu "Rosario "

Foto: Javier Martin-Romo

Auch auf seinem fünften Album schmeißt das finnische Duo Nyos wieder Math, Noise und Post-Rock in die Dauerschleife. Die neue Single "Rosario" zeigt, dass das sogar richtig fröhlich klingen kann.

Was für eine unbestreitbare Synergie durch die Adern des Mathrock-Duos Nyos fließt, gab es zuletzt schon auf "Now" (2019) zu hören. Mit dem kommenden Album "Celebration" halten jetzt auch noch tanzbare Klänge Einzug in deren effektreiche Klangkulissen zwischen And So I Watch You From Afar, Sonic Youth und Battles.

Da das Material vor dem Ausbruch von Corona geschrieben wurde, ist die Platte auch ein Spiegelbild des Lebens vor dem Lockdown, randvoll mit ansteckenden Grooves und knalligen Melodien. "Wir haben versucht, dieses Mal etwas Fröhliches zu machen, um einen Kontrast zu den aktuellen Zeiten zu schaffen", erklärt Gitarrist Tom Brooke über den Aufnahmeprozess, der wiederum während der Pandemie stattfand. "Wir finden es immer toll, wenn sich die Leute zu unserer Musik bewegen können, also lag ein großer Fokus bei der Platte darauf, den Dance-Vibe zu umarmen und ihn für uns zu nutzen."

Das wird besonders auf der beschwingten Singleauskopplung "Rosario" deutlich, die zwar so lässig wie der funky Jazz von L'Eclair anmutet, mit komplexem Drumming und den stets veränderlichen Riffs hinter der Loop-Melodie, eine fast hypnotische Wirkung entfaltet. Ein starker Kontrast zum bereits erschienen Song "Gold Vulcan", der wesentlich härter ausgefallen ist.

Zu den sich wiederholenden Klanggefügen werden Aufnahmen verschiedenster Menschen gezeigt, die mal mehr oder weniger dynamisch durch die Landschaft rollen, immer passend zur jeweiligen Stimmung im Song. So sieht man auch die Teilnehmer des berüchtigten Käserennens einen Abhang runterstürzen, wenn Brooke auf sein Fuzz-Pedal drückt.

"Celebration" erscheint am 8. April über Pelagic und kann auf der Labelwebseite vorbestellt werden.

Video: Nyos - "Rosario"

Cover & Tracklist: Nyos - "Celebration"



01. "First Take"

02. "Light"

03. "Something Good"

04. "Tucano"

05. "Cloudberry"

06. "Gold Vulcan"

07. "Rosario"

08. "Surface"