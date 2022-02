Casper spielt Album-Release-Konzert in Berlin, Tickets zu gewinnen

Foto: Chris Schwarz

Indie-Rapper Casper hat einen Livestream zum Release seines kommenden Albums angekündigt - und mit etwas Glück könnt ihr morgen Abend vor Ort mit dabei sein.

Dabei wird der Ostwestfale in einer noch geheimen Location in Berlin sein kommendes Album "Alles War Schön Und Nichts Tat Weh" in Gänze spielen und den Auftritt über seinen Youtube-Kanal streamen. Genauere Informationen zum kommenden Streaming-Event gibt es bisher nicht, allerdings werden auch einige wenige Fans live vor Ort dabei sein können. Tickets gibt es nur zu gewinnen, über das Instagram-Profil von Casper, aber 2x2 Karten auch bei VISIONS in unserer Verlosungsrubrik. Die Teilnahme ist bis zum 24. Februar um 12 Uhr möglich.

Bereits im vergangenen Dezember hatte der Rapper zur Veröffentlichung der Single "Mieses Leben/Wolken" einen Livestream gespielt. Dabei wurde die künstliche Insel aus dem Video zum Titeltrack über den Dächern Berlins aufgebaut.

Zuletzt hatte Casper die beiden emotionalen und eindrücklichen Songs "Billie Jo" und "Fabian" veröffentlicht. Zudem musste er seine bereits ausverkaufte Clubtour erneut um zwei Monate nach hinten verschieben. Neben einigen Festivalauftritten ist er Ende des Jahres auch in den großen Hallen im deutschsprachigen Raum unterwegs, Tickets gibt es bei Krasserstoff.

Sein aktuelles Album "Lang Lebe Der Tod" war 2017 erschienen, ein Jahr später folgte noch das gemeinsame Album "1982" mit Marteria.

Video: Casper - "Alles War Schön Und Nichts Tat Weh" (Live aus Berlin)

Instagram-Post: Casper kündigt Livestream an

Live: Casper (2022)

05.05. München - Muffathalle | ausverkauft

07.05. Bern - Bierhübli | ausverkauft

08.05. Tübingen - Sudhaus | ausverkauft

09.05. Mannheim - Alte Feuerwache | ausverkauft

10.05. Wien - Arena | ausverkauft

13.05. Luxemburg - Den Atelier | ausverkauft

14.05. Hannover - Capitol | ausverkauft

15.05. Hamburg - Uebel & Gefährlich | ausverkauft

16.05. Dortmund - FZW | ausverkauft

18.05. Leipzig - Felsenkeller | ausverkauft

19.05. Berlin - Metropol | ausverkauft

21.05. Köln - Carlswerk Victoria | ausverkauft

22.05. Münster - Skaters Palace | ausverkauft

23.05. Bremen - Schlachthof | ausverkauft

27.11. Leipzig - Haus Auensee

29.11. Stuttgart - Porsche Arena

30.11. Zürich - Halle 622

01.12. Frankfurt/Main - Jahrhunderthalle

03.12. Hamburg - Sporthalle

05.12. München - Zenith

06.12. Wien - Gasometer

09.12. Bochum - RuhrCongress

10.12. Münster - Halle Münsterland

13.12. Köln - Palladium

14.12. Hannover - Swiss Life Hall

16.12. Berlin - Max-Schmeling-Halle