10 Songs mit... Hot Water Music

Foto: Dave Decker

In unserem Format "10 Songs mit..." stellen Musiker:innen zehn Songs zu einem Thema zusammen und erzählen, was diese ihnen bedeuten. Heute mit: Jason Black von Hot Water Music. Der Bassist der Gainesville-Punk-Institution verrät seine Einflüsse während des Schreib- und Aufnahmeprozess des neuen Albums "Feel The Void" - in Zeiten von "Pandemie und eines versuchten Regierungsumsturzes".

01. Run The Jewels - "Out Of Sight" feat. 2 Chainz

Der Backbeat auf diesem Stück ist fast surreal gut und ich denke, Run The Jewels sind die beste Band überhaupt, Punkt. Die Bassline auf dem neuen Song "Hearts Stay Full" wurde direkt von diesem Track beeinflusst.

02. Sampa the Great - "Final Form"

Einer der stärksten Songs, die ich seit Jahren gehört habe. So ein wirklich fieser Groove. Sampas Texte bringen dich dazu, gegen Wände zu schlagen und gleichzeitig zu tanzen.

03. Pharaoh Sanders - "Love Is Everywhere"

Chris Wollard und ich haben darüber gesprochen, diesen Song für "Feel The Void" zu covern. Vielleicht ja beim nächsten Mal?

04. Steel Pulse - "Don't Shoot"

Die Meister.

05. Black Thought - "Good Morning" feat. Pusha T, Swizz Beatz & Killer Mike

Das fühlt sich an wie ein Hardcore-Song, aber mit einem besseren Beat. Irgendwie mein persönliches Ziel für jeden Hot Water Music-Song: Leute, die keinen Punkrock mögen, trotzdem zum Tanzen zu bringen.

06. Jimmy Cliff - "Guns Of Brixton"

Wie hat er diesen Song noch besser gemacht?!

07. Ken Boothe - "Everything I Own"

Brillanter Pop-Reggae aus Großbritannien.

08. Fugazi - "Bed For The Scraping"

Die Blaupause für alles.

09. "The Cure - "Fascination Street"

Die andere Blaupause für alles.

10. Fishbone - "Ghetto Soundwave"

Während der Pandemie habe ich viel Zeit damit verbracht, mir ältere Platten wieder anzuhören. Die Dichotomie zwischen dem "Up"-Gefühl der Musik und dem "Down"-Gefühl der Texte ist wirklich beeindruckend und auch etwas, das wir bei Hot Water Music oft machen.

Spotify-Playlist: 10 Songs mit... Hot Water Music